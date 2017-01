Na sporedu 05.01.2017 ob 11:00 v oddaji V središču V središču

Čarobni svet školjk je edini muzej polžev in školjk pri nas. Obiskovalci v njem spoznajo bogati svet kopenskih in morskih školjk in polžev, njihove fosilne prednike, mnoge rake, morske zvezde … V muzeju so poskrbeli tudi za novosti, razkril jih bo kustos, Jana Simiča.