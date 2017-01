Na sporedu 19.01.2017 ob 11:00 v oddaji V središču V središču

Dokumentarni film "Svet, ki izginja" podpisuje Zorko Bajc, rojeni Colčan, duhovnik v Piranu.

Film govori o Pepci in Malki, ki sta do konca svojih dni vztrajali brez elektrike in vode v vasi Kanji Dol na pobočju Javornika. Kakšno je bilo njuno življenje po starem v modernem svetu, izvemo v pogovoru Sandija Škvarča z avtorjem filma.