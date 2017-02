Na sporedu 13.02.2017 ob 11:00 v oddaji V središču V središču

Februarja praznujemo svetovni dan mokrišč. Največkrat se le ob tem dnevu spomnimo, zakaj so mokrišča, ki so najbolj produktivni ekosistem na planetu, tako pomembna za rastline in živali. Danes nas bosta na to spomnila biolog Nejc Suban in Ivan Kljun iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic. Z njima se bo v novogoriškem studiu pogovarjala Nataša Uršič.