V središču

Po Kobariški zgodovinski poti, ki v treh urah ponudil zgodovino od antičnih do današnjih časov, smo se sprehodili z domačinom Pavlom Čertičem.

Posočje je znano po neizmernih možnostih za aktivno preživljanje prostega časa in čeprav večina turistov dolino smaragdne lepotice obišče poleti, je izlet zanimiv tudi v drugih mesecih. Pet kilometrov dolga Kobariška zgodovinska pot predstavlja ravno prav dolg in hkrati ne preveč zahteven sprehod s številnimi naravnimi znamenitostmi in zgodovinskimi spomeniki, na katerem boste v treh urah spoznali zgodovino Kobariškega od antičnih do današnjih časov. Po njej se je z domačinom podala Mariša Bizjak.