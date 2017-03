Na sporedu 03.03.2017 ob 11:00 v oddaji V središču Z nami Marcel Štefančič

Podelitev Oskarjev je vselej odmeven dogodek. Letošnji pa je bil prav "filmsko" odmeven ... Za nas ga bo pokomentiral Marcel Štefančič.

Podelitev filmskih nagrad Oskar je v vseh pogledih globalni dogodek. Letošnja podelitev pa je bila zaradi zapleta ob proglasitvi najboljšega filma še bolj odmevna in bo gotovo še dolgo predmet debat in pogovorov, ki se bodo vrteli tudi okrog aktualne družbenopolitične klime v ZDA in svetu, saj se ji niso mogli izogniti niti filmski zvezdniki in tudi ne voditelj prireditve, komik Jimmy Kimmel, ki je večkrat spomnil na kontroverzne poteze in izjave novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Tudi o tem v pogovoru o letošnjih Oskarjih s priznanim slovenskim filmskim kritikom, Marcelom Štefančičem, ki ga je pred mikrofon povabil Sandi Škvarč.