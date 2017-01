Na sporedu 18.01.2017 ob 10:00 v oddaji Živalski blues Živalski blues

Nemški raziskovalci so pred kratkim na otoku Fidži odkrili mravlje, ki gojijo kavo …

V Teksasu se že nekaj let otepajo "norih mravelj", ki so ime dobile tudi zato, ker jih privlači elektrika. Pri nas so najbolj nadležne faraonske, tiste na Fidžiju pa gojijo kavo. Oddajo je pripravila Veronika Gnezda.