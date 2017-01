18. januar 2017 ob 10:26 Nagradne igre Radio Koper vas pelje na predstavi TRIO in JEKLENE MAGNOLIJE

Radio Koper in Gledališče Koper podarjata 20 vstopnic za čudoviti predstavi, ki vas bosta nasmejali in ganili.

O predstavah ...

Trio: Donatella, Fiorella in Marija so sestre, ki jih v življenju poleg skupnega očeta (materi sta dve, sestri) druži še ljubezen do popevk iz petdesetih let prejšnjega stoletja in nastopanje pod skupnim imenom Trio Pupe. Za tokratni koncert se zdi, da bi lahko bil njihov zadnji skupni nastop, saj ta mineva v pričakovanju »izida« oporoke po očetovi smrti, od katere si (četudi obstaja možnost, da je oče del premoženja zapustil tudi materama in številnim ljubicam) atraktivna in dominantna Primorka Donatella obeta največji delež ter z njim možnost za »osamosvojitev« in solistično kariero. Čakanje na oporoko med ne več prav mlade sestre vnese nemir, znova vzniknejo stare zamere in zdi se, da med seboj kar tekmujejo v »strupenosti« in v tem, katera bo drugo bolj prizadela... Vse, dokler vse tri znova ne premaga sestrska ljubezen.

Jeklene Magnolije: Dogodki v salonu, "kamor še ni stopila moška noga", se vrtijo okrog zadnjih dveh let in pol življenja mlade Eme, vendar se njena zgodba – prizadevanje za materinstvo, bolezen, odločitev, da bo kljub vsemu zanosila, in posledično poslabšanje zdravstvenega stanja – ne dogaja na odru. Vidimo le obrobne dogodke, slišimo reakcije obiskovalk frizerskega salona na prelomnice iz Eminega življenja in življenja ljudi iz njene bližine. Ženske prestrezajo zunanje dogodke, se nanje odzivajo ter v na videz neobveznem klepetu razkrivajo kompleksna čustvovanja in svoje intimne spopade z bolj ali manj usodnimi križi in težavami.

Kako do brezplačnih vstopnic?

Na elektronski naslov radiokopernagrajuje@rtvslo.si nam napišite, katero predstavo bi si radi ogledali in koga bi vzeli s sabo. Z malo sreče vam podarimo nepozaben gledališki večer.

Seznam nagrajencev bomo objavili v ponedeljek 23.1.2017.