2. marec 2017 ob 11:15 Nagradne igre Z Radiem Koper na Jeklene magnolije in Tadeja Toša

V sodelovanju z Gledališčem Koper vas vabimo na ogled romantične melodrame Jeklene Magnolije ter predstave Tadeja Toša – Za dame. Z nekaj znanja in sreče sta lahko brezplačni vstopnici za izbrano predstavo tvoji.

Na sliki levo Tadej Toš, desno utrinek predstave Jeklene Magnolije. Obe predstavi prihodnji teden gosti Gledališče Koper.

Dramski igralec, predvsem pa komik in voditelj, ki govori hitro in veliko, njegov jezik pa ne prizanaša nikomur, tudi njemu samemu ne, bo v tokratnem improviziranem nastopu v Gledališču Koper – v živo – in brez dlake na jeziku potegnil črto pod stereotipi današnje družbe. Debela ura in pol izčrpnega govorjenja o denarju, ženskah in moških, izrečenih in neizrečenih besedah – praktično brez premora in cenzure. Debela ura in pol tempa, vmes pa tudi malo telovadbe. Duhoviti dovtipi, filozofska vprašanja, slane in manj slane šale, ščepec prepovedanega humorja; za vsakogar nekaj. Predstava bo v koprskem gledališču na sporedu osmega marca ob 20.00.

Pri Jeklenih magnolijah se celotno dogajanje igre odvija v frizerskem salonu majhnega mesteca, kjer ženske med urejanjem zunanjosti razgaljajo svoja čustva in razkrivajo intimne podrobnosti o svojem življenju. Podrobnosti predstave si lahko ogledate v četrtek, devetega marca 2017. Predstava bo na sporedu ob 20.00.

Kako do brezplačnih vstopnic?

Radio Koper ponuja 10 brezplačnih vstopnic za vsako predstavo. Izžrebali bomo deset nagrajencev, ki bodo prejeli po 2 vstopnici. Na elektronski naslov radiokopernagrajuje@rtvslo.si nam napišite, katero predstavo bi si radi ogledali in koga bi vzeli s sabo. Z malo sreče vam podarimo nepozaben gledališki večer.

Nagrajence izžrebamo v torek, 7. marca 2017 (12.00).