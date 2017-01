3. januar 2017 ob 18:32 Novice 10.000 evrov škode naj bi plačala zavarovalnica

Javno podjetje Okolje Piran za zrušenje pomola obtožuje organizatorja novoletnih skokov v vodo, ta pa trdi, da je storil vse za varnost.

Pomol v Portorožu, ki se je sesedel zaradi množice ljudi na novoletni prireditvi.

Škode na poškodovanem pomolu ob osrednji portoroški plaži je za 10.000 evrov ali več, ocenjujejo v javnem podjetju Okolje Piran. Odgovornost za neljubi dogodek, ko se je na nedeljski prireditvi zaradi prevelikega števila gledalcev posedel pomol, pripisujejo organizatorju - Športnemu društvu Slovenc. Predstavniki društva vztrajajo pri nedeljskih trditvah, da so za varnost ustrezno poskrbeli.

Novoletni skoki v morje so postali dobro obiskana prireditev, v Portorož vsako leto pride več obiskovalcev: tako udeležencev skokov kot gledalcev. Že lani smo, denimo, poročali o 400 pogumnežih in 3000 gledalcih. Zato je nenavadno, da je organizator v vlogi za dovoljenje navajal, da se bo celotne prireditve udeležilo le 300 ljudi. Upravna enota, ki je odločbo izdala, se je strinjala, da je dovolj, če za varnost množice skrbita dva reditelja in njihov vodja.

Vodja prireditve Nino Cokan trdi, da so poskrbeli za pravilno varovanje s člani društva in dvema rediteljema. Priznava pa, da dostopa do pomola, ki se je posedel, niso omejevali: "Nihče ni vedel, da obstaja možnost, da se pomol na podlagi 150 ali 200 ljudi lahko tudi sesede. Zdaj, ko se je to zgodilo, vsi vemo, da ne bi smelo biti toliko udeležencev na pomolu."

Na vprašanje, ali bo društvo plačalo sanacijo, Cokan odgovarja: "Mi smo imeli odgovornost za prireditev zavarovano, pri zavarovalnici. V bistvu smo mi za vse odgovorni."

Za prihodnje leto napovedujejo spremembe: "V prihodnje bomo pripravili analizo celotnega dogodka in tudi koncept, kako ga prihodnje leto izpeljati, da do takšnih stvari ne bo prišlo."

Za policiste je zadeva zaključena, saj so bili na kraju dogodka in nepravilnosti niso ugotovili.

V Okolju Piran bodo v prihodnje od organizatorjev, ki jim bodo oddali površine, zahtevali izdelavo elaborata o možnih vplivih na javno infrastrukturo.

Prispevek Tjaše Škamperle: