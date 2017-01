10. januar 2017 ob 17:51 Novice 40 let po odprtju imajo Hoteli Bernardin novo priložnost

Portoroško hotelsko podjetje je slovesno obeležilo 40. obletnico obstoja in prav danes podpisalo dogovor z bankami o pogojih za finančno prestrukturiranje.

Hotelsko naselje Bernardin v Portorožu. Vir: arhiv družbe Hoteli Bernardin

40 let po izgradnji turističnega naselja med Portorožem in Piranom so Hoteli Bernardin eno najpomembnejših turističnih podjetij v Sloveniji, a imajo zaradi grehov iz preteklosti, torej prezadolženosti, pred seboj nemalo izzivov. Natančno ob okrogli obletnici odprtja je podjetje sklenilo dogovor z bankami upnicami o pogojih za 27 milijonov evrov težko finančno prestrukturiranje, po katerem se bodo lahko posvetili tudi naložbam.

Predsednik uprave Andrej Prebil ni želel razkriti podrobnosti dogovora in tudi ne, ali reprogramiranje pomeni prodajo katerega od delov družbe. Dejal pa je: "Dogovor bo predvsem opredelil to, da se družba Hoteli Bernardin lahko začne razvijati, lahko začne investirati in da se ji omogoči normalen razvoj."

V tem in prihodnjem letu načrtujejo vlaganja v hotelsko infrastrukturo: "Gre za obnovo sob v Grand hotelu Bernardin - dve tretjini sob bomo popolnoma prenovili, eno tretjino osvežili - in obnovo bazenskega kompleksa v Histrionu," je pojasnil Prebil.

Lansko leto je bilo za turizem pri nas rekordno, a kot je povedal minister za gospodarski razvoj Zdravko Počivalšek, podatki o nočitvah ne povedo vsega: "Prihodki rastejo počasneje, kot pa rastejo nočitve. Povprečne cene na razpoložljivo sobo ali povprečne prodajne cene so daleč prenizke, če se primerjamo s severom ali zahodom. Same številke slovenskih hotelirjev so bile tudi lani še vedno negativne."

Še en problem je lastništvo turističnih podjetij - tudi Bernardin je posredno v lasti države, oziroma Save. "Ne morem napovedati, v katero smer bo ta privatizacija šla, si pa zagotovo želim lastnikov iz panoge, manj pa finančnih ustanov in holdingov. Skoraj z gotovostjo pa lahko rečem, da se slabe zgodbe, ki jih imate tukaj nekaj, pa jih ne bom zdaj imenoval, ne bodo več odvijale," je dejal minister.

V podjetju pravijo, da bodo tudi z lokalno skupnostjo, torej občino Piran, mirno in mimo sodišč zaprli nerešena vprašanja glede infrastrukture.

Hoteli Bernardin so sicer začeli praznovati obletnico že lani, ko so z Obalnimi Galerijami Piran postavili razstavo umetniških del.

Prispevek Tjaše Škamperle: