29. december 2016 ob 20:15 Novice Agroind Vipava tudi v leto 2017 v strahu

Podjetje v zadnjem mesecu posluje, vendar bo sodišče kmalu razpisalo narok, na katerem bodo spet odločali o stečaju.

Vipavska vinska klet oziroma sedež podjetja Agroind. Foto: Karin Zorn

Zaposleni v Agroindu bodo leto zaključili tako, kot so ga začeli: v negotovosti. V tem letu je bil stečaj dvakrat uveden in dvakrat razveljavljen. Decembra se je z družbo intenzivno ukvarjala izvedenka, ki je pripravila mnenje o obstoju stečajnih razlogov. Sodišče jo je imenovalo na podlagi dogovora med predlagatelji stečaja in stečajnim dolžnikom na tretjem naroku konec novembra. S tem, ko je izvedensko mnenje pripravljeno, so podani pogoji za ponovno odločanje o predlogu za začetek stečajnega postopka, zato bo stečajni sodnik v kratkem razpisal nov narok.

Naj spomnimo: mediacija med predlagatelji stečaja Agroinda - zaposlenimi - in pooblaščenci ukrajinskih lastnikov je 23. novembra prinesla dogovor o imenovanju sodnega izvedenca za ugotovitev obstoja stečajnih razlogov. Kot je povedal stečajni sodnik novogoriškega okrožnega sodišča Ervin Šuligoj, je mnenje pripravljeno in podani so pogoji za ponovno odločanje, zato bo v najkrajšem času razpisal narok.

Medtem v Agroindu zaposleni delajo, ukrajinski lastnik je izplačal plače za oktober in tudi za november. Kot je sredi tega meseca povedal predsednik sveta delavcev Andrej Furlan, prodaja teče.

Po naših informacijah pa v Agroindu ni vse tako, kot bi moralo biti. Sodišče je za čas do ponovnega odločanja o stečaju izdalo začasno odredbo, da lastniki lahko uporabljajo finančne prilive družbe le za poravnavanje tekočih obveznosti, in sicer brez soglasja sodišča do 5.000 evrov, višje odlive pa mora odobriti sodišče. Dogajalo pa naj bi se, da so lastniki denar nakazovali na druge račune. Informacijo smo skušali preveriti pri lastnikovih pooblaščencih odvetniški pisarni Ilić in partnerji, vendar odgovora še nismo prejeli.

Odločitev o stečaju, tretja v enem letu, bo padla prihodnji mesec, saj bo stečajni sodnik v teh dneh razpisal narok.

Prispevek Ingrid Kašca Bucik: