24. januar 2017 ob 12:48 Novice Ana Roš najboljša kuharska mojstrica na svetu

Ana Roš iz Hiše Franko si je prislužila laskavi naziv najboljša kuharska mojstrica letošnjega leta, ki ga podeljuje akademija 50 najboljših restavracij na svetu, in tako nasledila Dominique Crenn iz San Francisca. Eno najprestižnejših nagrad kulinaričnega

Ana Roš. Foto: www.theworlds50best.com

Po izjemnem uspehu, ki ga je Ani Roš in Hiši Franko lani prinesla dokumentarna serija Chef's table, je naziv najboljše kuharske mojstrice na svetu za leto 2017 največja potrditev doslej. Akademijo 50 najboljših restavracij na svetu sestavlja skoraj 1000 kuharjev, lastnikov restavracij, kulinaričnih novinarjev in popotnikov, ki so razdeljeni v 26 geografskih območij in se odločajo na podlagi svojih izkušenj v preteklem letu in pol.

Ane, ki je trenutno v Alti Badii na kulinarični konferenci Care's, na kateri promovirajo trajnostno in etično kuhinjo, evforija še ni zavzela povsem: "Glasuje cel svet, glasujejo v glavnem novinarji, 'opinion makerji', kuharji oz. ljudje, ki zaradi hrane potujejo od Kitajske, Avstralije do Južnoafriške republike. Si jemljem precej k srcu, ker je to priznanje s strani dejanske stroke."

Roševa sicer kritično pravi, da nagrada odpira tudi vprašanja o vlogi ženske v kuhinji, saj je po njenem diskriminatorna: "Jaz sem znana po tem, da se ne strinjam, da se delo v kuhinji loči na dva spola, ker mislim, da je vloženega dela, če hočeš enak rezultat, popolnoma enako oziroma mogoče celo več. Mislim, da bom to nagrado tudi izkoristila, da se spregovori tudi o teh stvareh."

Kot pravi, prestižna nagrada lahko pomaga pri misiji, da se slovenska gastronomija lahko pozicionira na svetovni gastronomski zemljevid, pa tudi za promocijo doline Soče in Slovenije. Naziv bi moral biti odskočna deska za ves slovenski prostor, opozarja: "Jaz sama vsega dela ne morem opraviti. Tu je odvisno od okolice, ali bo razumela, da je to lahko izziv za vse nas, ne samo zame. Konec koncev je gastronomija v tem trenutku v svetu en najpomembnejših turističnih produktov."

Svoje delo bo dopolnila še s knjižnim prvencem Ana and her boys, Ana in njeni fantje, ki na knjižne police prihaja prihodnje leto.

Najboljše kuharske mojstrice (World's 50 Best Female Chefs):

2012: Elena Arzak (Arzak, San Sebastian)

2013: Nadia Santini (Dal Pescatore, Canneto sull'Oglio)

2014: Helena Rizzo (Mani, Sao Paulo)

2015: Hélène Darroze (Hélene Darroze, Pariz in London)

2016: Dominique Crenn (Atelier Crenn, San Francisco)

2017: Ana Roš (Hiša Franko, Staro Selo)

Radijski prispevek Mariše Bizjak: