29. december 2016 ob 19:52 Novice Batel - o 80 letih kajakaštva v Solkanu

Veslanju na divjih vodah so v Solkanu že pred dvema desetletjema postavili spomenik, zdaj pa so posneli še dokumentarni film.

Kajakaški center v Solkanu. Foto: Arhiv Radia Koper

Kajakaštvo ima v Solkanu dolgoletno tradicijo, ki je tako žlahtna, da so veslanju na divjih vodah pred dvajsetimi leti postavili celo spomenik. Pred dnevi pa je premiero doživel film Batel, dokumentarec, v katerem so zajeti 80-letna zgodovina, razvoj in razcvet tega športa na brzicah Soče v Solkanu.

Batel je dokumentarec , pravzaprav neke vrste hommage kajakaštvu, tekmovalni panogi, ki je ponesla v svet ime Solkana, Soče in Slovenije oziroma še prej Jugoslavije , kajti tudi z izjemnimi rezultati in žlahtnimi odličji tekmovalcev na divjih vodah naša država visoko kotira v svetu športa.

Pod 40-minutno pripoved sta podpisana brata Jani in Jure Klavora, kajakaša, nekdaj aktivna tekmovalca v kajak klubu Soške elektrarne, ki sta po uspehih v mlajših kategorijah ugotovila, da je čisto dovolj, če veslanje ostane njun konjiček. Prav zato pa sta lahko poznavalsko pristopila k sestavljanju dokumentarne zgodbe , pravi Jani, ki je prevzel režijo: "Sam film se začne točno z letom 1937, ki ga povsod omenjajo kot začetek kajakaštva v Solkanu, in sega vse do danes, ko imamo center na jezu v Solkanu."

V filmski pregled je zajeto bogato gradivo, predvsem slikovni material in pričevanja akterjev - od prvega tekmovalca svetovnega kova, Tonija Prijona, preko dolgoletnih članov, snovalcev različnih dogodkov, tekmovanj, graditeljev proge v Solkanu do današnjih tekmovalcev, ki so še vedno v svetovnem vrhu. Obdelava je bila velik izziv in je zahtevala precej časa, pravi montažer Jure: "Na grobo bom rekel, da je bilo vsega skupaj za okrog pol leta. Kar se tiče tehnične plati je bilo precej zahtevno."

S končno različico sta bila zadovoljna oba. Dokumentarec je navdušeno sprejelo tudi občinstvo na premieri pred dnevi. Tudi zaradi takšnega odziva bosta Jure in Jani nadaljevala s tovrstno produkcijo, film Batel pa zapeljala tudi širše med ljudi, zagotovo na prihodnji BOFF v Bovcu in podobne festivale.

Prispevek Zdenke Tomulić: