27. december 2016 ob 12:15 Novice Bo obalna cesta z novim letom zaprta za promet?

Koprska in izolska občina pričakujeta odgovor Družbe za avtoceste, ki bo odločilen za zaprtje obalne ceste. Če se bo Dars strinjal, bi lahko koprsko komunalno podjetje, ki upravlja s cesto ob morju med Koprom in Izolo, že prvi dan novega leta omejilo prom

Bo še en poskus zaprtja obalne ceste tokrat uspel? Foto: kraji.eu

Koprska in izolska občina si od odprtje predora Markovec prizadevata , da bi lahko obalno cesto zaprli za promet in jo namenili razvoju turizma. Država jo je predala v upravljanje lokalni skupnosti, koprska občina jo je nato poskušala celo vrniti. V letu in pol se kaj konkretnega ni zgodilo, tudi obljuba ministra za infrastrukturo in promet Petra Gašperšiča pred interpelacijo, da bo vožnja skozi Markovec rez vinjete možna od konca oktobra,s e ni uresničila. Od začetka meseca pa je v veljavi nova uredba, ki omogoča trajno preusmeritev prometa z neplačljive ceste na plačljivo. Razlogi za to morajo biti upravičeni. Denimo izvajanje prostorskih aktov ali poslabšanje prometne varnosti. Z obale je na Dars že romala vloga, da bi dovolili zapreti obalno cesto, odločitev naj bi Družba za avtocesto sporočila še letos. Kaj to pomeni za vinjete skozi predor Markovec, ni povsem jasno. Finančnih zadržkov Dars nima, pač pa imajo druge pomisleke- tudi zaradi drugih vinjetnih cest v avtocestnem križu Slovenije. Ali bo koprska Marjetica na novega leta dan res lahko postavila table o zaprtju obalne ceste za promet, še ni mogoče reči.

Tjaša Škamperle