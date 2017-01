5. januar 2017 ob 17:38 Novice Bovško letališče ima novega upravljavca

Za pomlad in poletje družba Aviofun napoveduje zanimive tabore padalcev. Do takrat mora občina urediti črpališče goriva.

Bovško letališče ima novega upravljavca, koroško družbo Aviofun. Ta se je edina tudi prijavila na razpis občine Bovec, danes pa je tudi uradno prevzela upravljanje. Pogodbo so sklenili do konca leta 2021, za letni najem bodo plačali 42.500 evrov, kar je polovica od sprva predvidenega zneska. Bovška občina mora do začetka sezone posodobiti še črpališče za letalsko gorivo. Ta je namreč še brez uporabnega dovoljenja, saj ne ustreza novim letalskim predpisom. Želijo si tudi, da bi letališče obratovalo vse leto, vendar bo za to treba utrditi vzletno stezo.

Koroška letalska družba s padalsko ponudbo in štirimi letali deluje v Sloveniji, pa tudi v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in Slovaškem. Svoje moči bodo v prihodnosti usmerili predvsem v bovško letališče. Direktor Aviofuna Damijan Cehner napoveduje številne dogodke. Maja pripravljajo spomladanski padalski kamp, junija pričakujejo več kot sto obiskovalcev z vsega sveta. "Zelo znana padalska imena so nas sama poiskala. To bo prvič, da bodo vključeni vsi ponudniki: rafting, kanjoning, zipline," je dejal.

Strokovno pomoč jim bo še vedno nudil domač aeroklub, ki je z letališčem prostovoljno upravljal zadnja štiri desetletja. Treba je premakniti meje v glavah, pravi predsednik Aerokluba Bovec Dejan Kavčič: "Potem se lahko širimo tudi do Benetk. Letala bi lahko najmanj sto gostov z ladje, ki pride v Koper, prepeljala do Bovca, potem pa bi šli tudi na Kanin."

Cehner upa, da bo občina čim prej uredila tudi črpališče za letalsko gorivo: "Črpališče še vedno nima uporabnega dovoljenja. To je neposredno povezano z delovanjem, ne samo nas, ampak tudi vseh ostalih služb, od vojske in policije do reševalcev. Brez goriva tukaj ne moremo biti."

"Resnično upamo, da do poletne sezone to končno uredimo," obljublja bovški podžupan Davor Gašperčič. Neuradno smo izvedeli, da bo nadgradnja cistern za gorivo občino stala okoli 80 tisočakov.

Prispevek Mariše Bizjak: