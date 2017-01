18. januar 2017 ob 12:53 Novice Burja tudi danes največ preglavic povzroča na južnem Primorskem

Gasilci in druge službe v Slovenski Istri odstranjujejo številna podrta drevesa. Ponekod je prišlo tudi do poškodovanja kablov in drogov elektro- in telekomunikacijskega omrežja.

"Burja ga lomi" bi lahko naslovili slilko. Močan veter povzroča preglavice zlasti na območju istrskih občin. Foto: Radio Koper

Koprsko pristanišče, ki so ga za nekaj časa ob močnejši burji tudi zaprli, je trenutno priprto. To pomeni, da se o vplutju ladij odločajo od primera do primera. Delo, ki v koprskem pristanišču zahteva uporabo dvigal, je ustavljeno. Tako sta zaprta kontejnerski in avtomobilski terminal. Okrnjen je tudi železniški promet. Še vedno je v pristanišču 9 ladij. Pred vhodom v mesto se je nabrala tudi kolona tovornjakov. Medtem ko na ostalih terminalih na kopnem delo poteka, a je prilagojeno vremenskim razmeram, nam je povedal predstavnik Luke Sebastjan Šik.

Zaradi varnosti je tudi danes zaprto portoroško letališče za letalski promet. Direktor Robert Kranjc pa pričakuje, da bo že jutri normalno odprto tudi za letalski promet.

Delavci cestnega podjetja, ki imajo polne roke dela že 3 dni, so si danes malo oddahnili, še vedno pa ostajajo na terenu, pravi Karlo Šturm iz Cestnega podjetja Koper. »Dela je bilo izredno veliko, zdaj se umirja. Burja je znesla tisti sneg, kjer je bilo najbolj kritično. Še vedno pa dela zamete na Postojnskem in ponekod na Pivškem.«

Brez električne energije so gospodinjstva v novogoriški občini, in sicer 40 odjemalcev na območju Ozeljana in Šmihela ter deset odjemalcev v Podnanosu.

Vesna Potočar Godnič