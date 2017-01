13. januar 2017 ob 18:08 Novice Cesto v Tolminska korita bodo do aprila širili

Dela so se že začela, končati jih morajo do aprila. Tolminski občinski svet naj bi za obnovo več lokalnih cest namenil skoraj milijon evrov.

Slikovit odsek ceste med Zatolminom in Tolminskimi Koriti. Foto: wikimedia.commons

Takoj ko bodo vremenske razmere primernejše, se bodo med Zatolminom in Tolminskimi koriti lotili razširitve prve polovice ceste do te najbolj priljubljene in obiskane turistične točke na Tolminskem. To je sicer le ena od načrtovanih naložb na lokalnih cestah v tolminski občini. Zanje je v letošnjem proračunu, ki so ga v četrtek občinski svetniki - sicer s številnimi predlogi - soglasno potrdili v prvem branju, predvidoma namenjenih skoraj milijon evrov.

Tolminska korita so najnižja točka Triglavskega narodnega parka, ležijo namreč na komaj 180 metrih nadmorske višine. Pred desetimi leti si jih je ogledalo 12.000, lani pa rekordnih 42.000 obiskovalcev.

Ozka cesta, na kateri se ne moreta srečati niti dva avtomobila, do Korit pa so se prebijali tudi številni avtobusi, je zato načenjala nemalo potrpljenja voznikov. Pred časom so že razširili del ceste, a le 60 metrov, saj so na občini naleteli na številne težave s soglasji lastnikov zemljišč. Zdaj jih čakajo dela na 360-metrskem odseku med Zatolminom in odcepom k gospodarskemu poslopju kmetije Kramar. Zgradili bodo nove oporne zidove, cesta bo široka pet metrov in pol.

Župan Občine Tolmin Uroš Brežan je dejal: "V okviru letošnjega proračuna za ta del namenjamo 97.000 evrov. Dela se v tem trenutku začenjajo, pravkar izdajamo dovoljenje za zaporo ceste, končana pa morajo biti letos aprila. Takrat se začenja turistična sezona in seveda se morajo takrat delovni stroji umakniti."

Po koncu turistične sezone na občini načrtujejo še razširitev preostalega ozkega grla med Zatolminom in Tolminskimi koriti v dolžini okrog 500 metrov. V prihodnosti jih čaka še razširitev parkirišča z novimi 20 parkirnimi mesti. Zgradili bodo teraso nad obstoječim občinskim parkiriščem, nad njo pa še tretjo teraso, na kateri bodo uredili počivališče z vkopanimi sanitarijami. Parkirišče bo plačal lastnik bližnje restavracije, ostalo tolminska občina, kar pa naj je ne bi stalo več kot 65.000 evrov.

Prispevek Mariše Bizjak: