7. marec 2017 ob 14:56 Novice Dan pomorstva v znamenju 70-letnice pomorske šole

Izobraževanje strokovnjakov je omogočilo razvoja slovenskega pomorskega gospodarstva.

Foto: Lea Širok

Letošnji dan pomorstva mineva v znamenju okroglega jubileja portoroške Pomorske šole, ki je začela delovati 1. marca pred 70 leti v Žusterni pri Kopru kot Slovenska pomorska trgovska akademija. Ob tej priložnosti bo popoldne v portoroškem Avditoriju slavnostna akademija, pred tem pa bodo v avli šole odkrili spominsko obeležje prvi generaciji učiteljev, ki je postavila temelje slovenskemu pomorskemu izobraževanju in s tem tudi razvoju slovenskega pomorskega gospodarstva.

Prav začetek in razvoj pomorskega izobraževanja pri nas je spodbudil tudi ustanovitev prvega slovenskega ladjarja in koprskega pristanišča. Po ustanovitvi v Žusterni se je šola preselila v Piran, zatem leta 1962 v Portorož, kjer domuje še danes, skupaj s pomorsko fakulteto. V polno je zaživela v šestdesetih in sedemdesetih letih, ko je poleg navtičnega, strojnega in elektro oddelka gostila še ladjedelce in ribiče.

Trenutno je na pomorski šoli okoli 200 dijakov, nekoliko boljše je na Fakulteti za pomorstvo in promet. Kaj študenti pričakujejo od pomorskega poklica, smo vprašali Tino Krejan iz Zasavja: "Pričakujem, da bom spoznala veliko sveta, veliko prepotovala, da bom postala bolj samostojna, spoznala nove ljudi ..." Matic Klančič iz okolice Maribora pa nam je povedal, kje bo po študiju iskal zaposlitev: "Večinoma v tujini. Upam, da bo to Anglija ali kaj takega. Tam so dosti boljše razmere, kot pri nas."

Portoroška pomorska šola je v sedemdesetih letih delovanja usposobila več tisoč mladih za delo na morju in na kopnem. In tako naj bi bilo tudi v prihodnje, saj obilje prostih delovnih mest v evropskem pomorstvu mlade sili v te poklice, kjer imajo zagotovljeno takojšnjo zaposlitev. Ne samo na morju. Delovna mesta z ustrezno pomorsko izobrazbo so iskana tudi na kopnem: v špediterskih in pomorskih agencijah ter v pretovornih dejavnostih. To bo posebej zanimivo, ko naj bi se pri nas udejanjile naložbe v tretji pomol in drugi tir.

Prispevek Lada Bandlja: