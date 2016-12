23. december 2016 ob 06:31 Novice Po štirih letih znova smuka na Kaninu

Na najvišje ležečem smučišču pri nas so danes ob 10.00 po štirih letih premora znova zagnali obratovalne naprave.

Kanin po več letih končno spet ponuja smuko. Foto: Mariša Bizjak

Prevoz na Kanin je danes brezplačen, za vozovnico za zdaj velja znižana cena, in sicer za odrasle 17 namesto 29 evrov dnevno. Odprta je namreč le najkrajša proga Sedlo, dobrih 200 metrov dolga tekaška proga, sankališče in vrtec za najmlajše, obratuje pa tudi restavracija s celotno gostinsko ponudbo.

Novoustanovljeni občinski javni zavod Sončni Kanin z vršilcem dolžnosti direktorja Marijanom Skorniškom na čelu, ki bo upravljal smučišče, je sicer šele včeraj pridobil obratovalna dovoljenja za sedežnice, doslej pa so zaposlili tudi 30 delavcev. Teh bo v prihodnjih mesecih še nekaj več, a do prve večje snežne pošiljke jih ne potrebujejo. Skornišek napoveduje, da si bo v prihodnje mogoče izposoditi tudi smučarsko in tekaško opremo, lokalni ponudniki pa bodo ponudili tudi različne smučarske šole.

Obnovili so tudi sodelovanje s sosednjim smučiščem Sella Nevea, tako da bo z enotno vozovnico mogoče smučati na obeh straneh Kanina. Nobeno izmed smučišč sicer nima sistema za umetno zasneževanje, saj na Kaninu ni za to potrebne vode.

Slovenskega odprtja sta se udeležila tudi predsednik države Borut Pahor in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.

Zapleti z obnovo

Kot je znano, je po nesreči 25. januarja leta 2013 družba ATC Kanin junija 2013 pristala v stečaju. Po več neuspešnih dražbah je lastnica lani postala bovška občina, jeseni je stekla obnova. Ker ta ni bila zaključena do lanskega decembra, sta neizkoriščena ostala dva milijona od 3,8 milijona evrov evropskih sredstev. Tako je morala več založiti država, ki bo – kot kaže – spet priskočila na pomoč. Za koliko se je na 5,9 milijona evrov ocenjena obnova podražila, na bovški občini sicer nismo uspeli izvedeti. Ob slavnostnem odprtju kaninskega smučišča bodo danes odprli tudi nov atraktiven bivak blizu že tri leta zaprtega doma Petra Skalarja, ki ga prihodnje leto čaka popotresna obnova.

Mariša Bizjak, K.T.