13. januar 2017 ob 11:22 Novice Dež bo počasi prehajal v sneg, ponekod na cestah poledica

Padavine se že širijo od jugozahoda proti vzhodu, po napovedi vremenoslovcev pa bo dež čez dan začel prehajati v sneg. Pristojni opozarjajo na previdnost zaradi poledice na cestah.

Sneg po državi že povzroča težave v prometu. Na sliki zapora ceste med Bovcem in Kobaridom na trnovskem klancu. Foto: Mariša Bizjak

V prvi polovici dneva se bodo padavine od zahoda razširile tudi na vzhodno Slovenijo, napovedujejo na agenciji za okolje in dodajajo, da bo po nižinah v notranjosti države sprva deževalo, sredi dneva in popoldne pa bo dež od severa prešel v sneg. Po ocenah meteorologov bo zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega, v višjih legah tudi več, skupaj od 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter. "Ponoči je na Obali padlo že skoraj 30 litrov dežja, na vzhodu pa kakšen liter," je za Radio Slovenija povedal dežurni vremenoslovec Luka Ravnik.

Snežilo bo tudi prihodnji teden

Vremenoslovci v nedeljo napovedujejo delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo in spet hladneje, v ponedeljek delno jasno in hladno vreme. Od torka naprej kaže na občasno sneženje. Temperature bodo ves teden zimske, zjutraj od -10 do -5, čez dan pa okoli ničle, je še napovedal Luka Ravnik.