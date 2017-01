18. januar 2017 ob 15:25 Novice Dogovor o obnovi Šmarske ceste

V skladu s podpisanim dokumentom bodo pred izgradnjo hitre ceste od Kopra proti Dragonji povečali pretočnost obstoječe.

Dogovor o obnovi Šmarske ceste so podpisali na sedežu Mestne občine Koper. Foto: Ministrstvo za infrastrukturo / Vojko Rotar

Šmarsko cesto, ki se zlasti poleti in ob koncih tedna duši v prometu, bodo temeljito prenovili. Tako naj bi olajšali tranzitni promet proti Hrvaški, domačinom pa prihranili čakanje in drenjanje v kolonah. Dogovor o tem so danes v Kopru podpisali predstavniki tukajšnje mestne občine, Ministrstva za infrastrukturo , Direkcije za infrastrukturo in Darsa. Gre za srednjeročno rešitev, ki bi olajšala prometne tegobe, dokler ne zgradijo hitre ceste do Dragonje.

Najprej se bodo lotili obnove krožišča pri hipermarketu, kjer bodo zgradili podvoz iz Šalare proti Olmu. Pri Srednji tehnični šoli bo podhod, pri Indeju pa naj bi iz Kopra proti Šmarjam zgradili nadvoz, s katerim bi preskočili Inde, je povedal koprski župan Boris Popovič. Temeljita obnova čaka tudi območje "pri Slavčku". Tu sta dve možnosti: gradnja dodatnega pasu z ureditvijo nevarnih uvozov na hitro cesto " ... ali pa narediti nov most. Se pravi: zrušiti ta most in narediti drugega s krožiščem v zraku. To je tudi ena izmed variant, ker je začasno krožišče pri pokopališču moteče in povzroča ogromno zastojev," je dejal Popovič. V dveh letih naj bi uredili vsaj krožišče pri hipermarketu. Vrednost prenove Šmarske ceste je ocenjena na 10 do 20 milijonov evrov, odvisno od različice. Prenova bo alternativa prihodnji hitri cesti proti Hrvaški. Popovič je prepričan, da različica skozi Šalaro ne bo sprejeta zaradi nasprotovanja krajanov.

Minister Peter Gašperšič je odgovarjal tudi na vprašanja o drugem tiru. Naložbeni elaborat bo konec meseca potrdila vlada. V njem naj bi določili ceno za drugi tir, ki bo nižja od milijarde. Z njim nameravajo kandidirati na več evropskih razpisih. 40 odstotkov denarja bodo zagotovili s kapitalskimi vložki, 200 milijonov bo iz proračuna, drugo naj bi prispevali Madžari, dogovarjajo se tudi s Slovaki in Čehi, pravi minister. Konkretnih dogovorov pa še ni: "Mi imamo tukaj določena pisma podpore temu projektu. Samih zneskov, koliko bo katera država prispevala, pa za potrebe tega razpisa še ni treba določiti." Zakon o drugem tiru pa bo v parlamentarni obravnavi v marcu, obljublja minister.

Prispevek Nataše Ugrin Tomšič: