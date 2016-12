30. december 2016 ob 18:00 Novice Februarja v portoroškem mandraču novi privezi

Na plavajočih pomolih bodo lahko privezali dodatnih 74 plovil. Prednost bodo imeli tisti lastniki, ki so zaprosili za privez že ob gradnji ribiškega pristanišča v Piranu, a ga niso dobili.

Gradnja novih privezov na plavajočih pomolih v Portorožu. Foto: Lea Širok

Namesto dosedanjih približno 35 stalnih privezov, bodo s plavajočimi pomoli imeli na razpolago od 120 do 130 stalnih in začasnih privezov. Direktor Okolja Alen Radojkovič je povedal: "Investicija je vredna več kot 400 tisoč evrov. Gre za občinski denar iz tako imenovanih najemnin. Zaključek del je predviden v začetku februarja, če bo slabo vreme pa konec februarja."

Takoj po izgradnji bodo priveze dodelili lastnikom čolnov. Radojkovič je pojasnil, kako bo to potekalo: "Ob izgradnji ribiškega pristanišča v Piranu je takrat zmanjkalo 15 do 20 privezov. Prvi, ki bodo šli lahko noter, če se bodo odločili, bodo oni. Drugi bodo šli noter tisti, ki so že imeli stalne priveze v samem Portorožu. Ostalo bo več kot 70 dodatnih privezov, ki jih bomo razdelili po vrstnem redu oddaje vlog."

Portoroški mandrač bo sprejel plovila od 6 do 20 metrov. Cene bo določil občinski svet, bodo pa, glede na to, da bodo privezi imeli tudi vodo in elektriko, izenačene s tistimi v Piranu.

Prispevek Lada Bandlja: