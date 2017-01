3. januar 2017 ob 14:54 Novice Gripa in druga virusna obolenja so že na pohodu

Še bolj trdovratne kot običajno so t.i. trebušne viroze, ki so se začele že jeseni in še kar trajajo. Napovedan padec temperatur konec tedna pa ne prinaša nič obetavnega.

Gripa in druga virusna obolenja so letos nekoliko presenetila. Strokovnjaki so sicer ta naval pričakovali, saj je običajen za ta čas, a o vrhu obolevnosti smo običajno poročali šele konec januarja ali celo v februarju.

To, da bi letošnjemu hitrejšemu izbruhu virusnih obolenj botrovala izrazito topla jesen in začetek zime, sicer strokovnjaki ne morejo trditi, dejstvo pa je, da so se že pozno jeseni srečali z nekaj navali tako bolezni povezanih z dihali kot s prebavnim traktom. Šolske in pediatrične ter ambulante družinske medicine so tako že kak mesec bolj množično obiskane, opažajo zdravstveni delavci. V nekaterih šolah in vrtcih v Slovenski Istri je bila odsotnost otrok izrazita že pred božično-novoletnimi prazniki.

Gripo običajno spremljajo visoka temperatura, bolečine v mišicah, slabo počutje, glavobol in pordelost žrela. Posebnih zdravil za njo ni. Drugače je seveda v primeru, da gre za morebitne zaplete, ki so največkrat povezani s kroničnimi boleznimi posameznikov. V najbolj rizično skupino spadajo starejši. Gripa oziroma influenca traja približno od 7 do 10 dni. A kužni smo že prej, opozarja epidemiolog Boris Kopilovič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje: "Vsi ti znaki so prisotni, ko smo dejansko že bolni, a virusa se nalezemo in ga v sebi nosimo že pred tem. Najbolj pomembno je, da ko zbolimo, ne delamo, počivamo in ne hodimo tja, kjer je veliko ljudi."

Gripa in druga virozna obolenja so namreč zelo nalezljiva, prenašamo jih kapljično: "To se zgodi, ko kašljamo, lahko pa tudi preko rok ali preko kakšnih okuženih površin. Veliko je odvisno tudi od temperature zraka, nekateri virusi bolje preživijo na hladnem in to tudi nekaj ur. Glavni ukrep, ki ga lahko naredimo, da omilimo, če že ne preprečimo razvoja bolezni, je skrb za osebno higieno, najbolj za higieno rok."

Povečan obisk v ambulantah je bil že pozno jeseni, ko so se začele tudi t.i. trebušne viroze oziroma druge težave, povezane s prebavo. Kljub nekajkratnemu izbruhu že pred koncem leta, še kar trajajo. Zdravnica Marisa Tuljak Višnjevec iz šolskega dispanzerja izolskega zdravstvenega doma: "To stanje se vleče že kakšen mesec in nič ne kaže na izboljšanje. Še vedno imamo precej pacientov s povišano temperaturo, drisko in bruhajo. Gre pa za različne vrste virusov."

Tako kot pri odraslih, tudi za otroke velja, da se morajo pred vrnitvijo v vrtec ali šolo dobro pozdraviti. Prehitro vračanje v skupine ni dobro, še poudarja zdravnica: "Otrok naj bo vsaj dva dni dobrega počutja, brez vročine, energetsko poln. Iz teh virusnih težav se v drugi stopnji lahko razvijejo tudi bakterijske okužbe."

Za cepljenje proti gripi je še čas, a ne več kot kakšen dan, opozarja Kopilovič. Zaščita se namreč ne začne takoj po cepljenju, poleg tega pa se oseba lahko cepi le popolnoma zdrava. V šempetrski bolnišnici so že minuli petek omejili obisk pacientov na enega zdravega obiskovalca, v Splošni bolnišnici Izola pa so se za popolno prepoved obiskov odločili danes.

Mateja Brežan