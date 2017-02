21. februar 2017 ob 14:08 Novice Intereuropa zaradi prevare v Črni gori ob milijon evrov

Rezervoarji za naftne derivate Intereuropine hčerinske družbe Zetatrans so bili prazni, a so prirejeni merilniki kazali, da so polni.

Foto: Intereuropa

Gorivo naj bi kradli že pred leti, po pisanju črnogorskih medijev pa naj bi šlo za milijon in pol ton naftnih derivatov, ki so izginili iz rezervoarjev, v katerih so bile prirejene sonde za merjenje količine. Rezervoarje je najemala družba Vuk Petrol, ki je trenutno v stečaju. Gorivo je bilo pod carinskim nadzorom, zanj pa niso plačevali niti carine niti drugih dajatev.

Zetatrans, največje logistično podjetje v Črni gori, je v večinski, 69-odstotni lasti koprske Intereurope. Predsednik uprave Ernest Gortan pojasnjuje: "Lani v septembru so v naši odvisni družbi Zetatrans v Črni gori ugotovili prevaro na področju skladiščenja naftnih derivatov. Izvedli so več ukrepov, med drugim prijavo na državno tožilstvo zoper neznanega storilca. Ta dogodek pa smo seveda tudi v lanskih devetmesečnih izkazih ustrezno pripoznali." V bilanci so tako zabeležili 1.037.000 evrov, ki naj bi se odbili od dobička.

V decembru so na izredni skupščini delničarjev Zetatransa razrešili dva člana odbora, med njima Tatjano Vošinek Pucer, ki je obenem članica uprave Intereurope. Ali je dogodek v Črni gori povezan tudi z njenim odstopom s te funkcije? Takoj po izredni skupščini v črni gori je namreč iz Intereurope prišlo sporočilo, da Vošinek Pucerjeva predčasno zaključuje svoj mandat kot namestnica predsednika uprave Intereurope. Gortan tega ne more komentirati, pravi pa, da se je z nadzorniki dogovorila za sporazumen odhod. Nalogo bo opravljala do konca aprila. Po naših informacijah pa položaj zapušča zaradi zahteve nekaterih nadzornikov.

