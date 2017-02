20. februar 2017 ob 15:13 Novice Italijani odstopili od nakupa Cimosa

Koprsko podjetje je pred stečajem, saj so iz podjetja TCH Cogeme so sporočili, da odstopajo od transakcije, ker spor med Cimosom in DAB do danes še ni rešen.

Cimos je še naprej v lasti slovenske slabe banke, ostaja brez svežega kapitala, zaradi česar je verjetno obsojen na stečaj, ki bi prizadel približno 4000 zaposlenih v Sloveniji in na Hrvaškem. Italijansko podjetje THC Cogeme iz skupine Palladio Finanziaria namreč ni več pripravljeno čakati na slovensko-hrvaški dogovor. Danes popoldne smo prejeli naslednje sporočilo za javnost:

"TCH Cogeme je 14. oktobra 2016 z delničarji Cimosa (DUTB, banke podpisnice MRA sporazuma in Republika Slovenija) sklenil pogojno kupoprodajno pogodbo za nakup Cimosa. Kupoprodajna pogodba je bila med drugim sklenjena v pričakovanju, da bodo do 31. decembra 2016 izpolnjeni določeni odložni pogoji. Med temi odložnimi pogoji je bil ključen uspešen dogovor med Cimosom in Hrvaško agencijo za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB), ki bi bil v skladu s pogoji iz ponudbe za nakup Cimosa, ki jo je oddal TCH Cogeme. Ker ta odložni pogoj do 31. decembra 2016 ni bil izpolnjen, je TCH Cogeme na zahtevo prodajalcev pristal na podaljšanje roka do 31. januarja 2017. Ker še do danes spor med Cimosom in DAB ni rešen, TCH Cogeme sporoča, da odstopa od transakcije."

Poklicali smo predsednika sveta delavcev Cimosa Trajka Isovskega, ki je dejal, da ga odločitev nesojenega kupca ni šokirala, ampak jo je pričakoval. Kljub temu je žalosten: "To je bilo edino upanje. Malo sem razočaran nad tem dogodkom – da imamo takšno nesposobno upravo DUTB in lastnike."

Razvoj dogodkov bomo še spremljali.

