27. februar 2017 ob 18:59 Novice Italijani so ponovili, da ne bodo kupili Cimosa

Tako v podjetju kot v sindikatih pričakujejo da bo vlada poskusila poiskati novega kupca in tako rešiti proizvodnjo ter delovna mesta.

Proizvodni obrat družbe Cogeme v Romuniji. V Sloveniji ga italijansko podjetje ne bo imelo.

Dvomov ni več: Italijani so dokončno odstopili od nakupa Cimosa. Družba TCH Cogeme, prek katere je italijanski sklad Palladio Finanziaria kupoval koprsko podjetje, je znova sporočila, da odložni pogoji niso bili pravočasno izpolnjeni, zato so vsi pravni dokumenti, ki se nanašajo na omenjeni posel, avtomatsko prenehali veljati.

Nesojeni kupec koprskega Cimosa je natanko teden dni po prvem obvestilu, da odstopa od posla, danes potrdil svojo odločitev in jo tudi že sporočil konzorciju prodajalcev. Upanje slovenske in hrvaške strani, da je dogovor o Cimosu še mogoče doseči in posel izpeljati, je tako dokončno padlo v vodo.

Regionalni predstavnik sindikata kovinarjev za hrvaško Istro, Đino Šverko, pravi, da so bili po zadnjih informacijah o nadaljevanju pogajanj optimistični, čeprav se jim je zdelo čudno, da Italijani ne sodelujejo. Zdaj polagajo vse upe na tako imenovani plan B: "Ni razlogov, da sindikatom ne razkrijejo plana B, da vidimo, kako naprej. Upamo tudi, da bo postopek od zdaj naprej potekal hitreje kot doslej. Zavlačevanje škodi delavcem in tudi Cimosu v celoti."

Da se reševanje Cimosa vleče že predolgo, meni tudi sekretar regijske sindikalne organizacije SKEI, Sašo Ristič: "Glede na to, da se to dogaja že več kot dve leti, nismo niti nad tem presenečeni, ker smo na te stvari opozarjali. Je pa to totalen neuspeh prodajalcev in diplomacije. Zaradi tega pričakujemo tudi odgovornost."

Novica o propadu posla seveda ni dobra, pravi predsednik Primorske gospodarske zbornice, Ivan Majcen, a tudi ne katastrofa: "Obe strani sta v dosedanjih izjavah trdili, da je glavni namen sporazuma med hrvaško in slovensko stranjo predvsem reševanje Cimosa in delovnih mest. Mislim, da ima država še vedno vse vzvode, da lahko to nadaljuje. In najmanj, kar lahko naredi je, da gre v nov krog iskanja kupca."

Slovenska in hrvaška stran sta sicer napovedovali, da bosta pogodbo o Cimosu podpisali na začetku tega tedna, torej danes ali jutri.

Prispevek Jasne Preskar: