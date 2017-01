16. januar 2017 ob 10:06 Novice Kdo bo dokončal betonski kolos v središču Kopra

Kdaj bo dokončan koprski projekt Solis, stavba na Bonifiki, v kateri bodo združeni olimpijski bazen, hotel, poslovni prostori in upravni prostori?

Klobčič sporov in povezav med državo, naslednico propadle banke, občino in podjetjem Grafist se počasi odmotava, a bo za dokončanje betonskega skeleta v središču Kopra preteklo še nekaj časa. Foto: Radio Koper

Ministrstvo za javno upravo vztraja pri uresničitvi pogodbe o gradnji prostorov, kamor se bo preselila upravna enota Koper. Po propadu Primorja in Hypo banke je to obvezo prevzela družba Heta, kjer so nam pojasnili, da se za gradnjo potegujeta družbi Grafist in avstrijska Supernova. Poslovanje obeh družb bo preverilo ministrstvo za javno upravo, odločitev o tem, katerega izvajalca bodo izbrali, pa je v rokah Hete. Ante Guberac je prepričan, da bo Heta izbrala Grafist. »Glede na to, da sodelujemo že od vsega začetka pri izgradnji tega objekta, sami smo z lastnimi sredstvi tudi zgradili komunalno infrastrukturo in smo tudi lastniki več kot ene tretjine objekta, pričakujemo, da se bo Heta odločila za nas.«

Na ministrstvu ob tem poudarjajo, da veljajo obveznosti iz leta 2011, kar pomeni, da tudi cene ostajajo iste. Po pogodbi gradbena dela ne bi smela trajati več kot leto in pol. »Če se ne bo zavleklo s temi pogovori med Heto in ministrstvom za javno upravo, sem prepričan, da bo objekt vsaj zaprt in v večji del uporaben do konca naslednjega leta,« zagotavlja Guberac.

Načrti Grafista glede ostalega dela stavbe ostajajo isti: hotel s 130 sobami, z gradnjo infrastrukture pa do dobili še 7000 kvadratnih metrov, namenjeni bodo poslovnim dejavnostim. Občina, ki je lastnica bazenskega kompleksa, že nekaj časa išče vlagatelja, ki bi pomagal pri dokončanju objekta, a doslej brez uspeha.

Nataša ugrin Tomšič