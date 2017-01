24. januar 2017 ob 12:21 Novice Kmetje iz spodnje Vipavske doline zahtevajo od vlade ureditev namakanja

Kmetom je prekipelo. Dovolj imajo težav z namakalnim sistemom Vogršček, zato so se povezali v Civilno pobudo.

Zadrževalnik Vogršček. Foto: arhiv MMC RTV Slovenija

Kmetom v spodnji Vipavski dolini je zaradi namakalnega sistema Vogršček prekipelo. Dovolj imajo obljub države, ki sanacijo obljublja že vrsto let, zato so se povezali v Civilno pobudo za Vogršček. Na težave že dlje časa opozarjajo tudi župani na Goriškem. V prihodnjih dneh se bodo zato sestali z ministroma za okolje in kmetijstvo. Marca, ko bo Vlada obiskala Severno Primorsko, pa pričakujejo konkretne rešitve. Nataša Uršič.

Težave z namakalnim sistemom Vogršček se vlečejo iz leta v leto, država obljublja sanacijo, kmetje pa sredi največje namakalne sezone ostanejo brez vode. Zdaj jim je prekipelo. Pred dobrim mesecem so se povezali v Civilno iniciativo za Vogršček in zbrali že okrog 500 podpisov. Toliko kot je podpisnikov, toliko ljudi je povezanih s kmetijstvom oziroma namakanjem, pove predsednik Srečko Kofol. Kaj je trenutno največja težava? "Vzorčenja so lani pokazala prisotnost koliformnih bakterij in fekalij. Voda je problem že zadnjih nekaj let. Na jesen, ko pade nivo, voda začne smrdeti. Zdaj je treba ugotoviti vzrok - ali je to nizek vodostaj ali je problem v teh treh potokih, ki napajajo Vogršček."

To pa še niso vse, doda župan občine Miren Kostanjevica Mauricij Humar. Država bi morala že zdavnaj posodobiti pregrado zadrževalnika, zaradi katerega je tudi nizek vodostaj. "Vemo, da je v takem stanju, da dolgo ne bo več zdržal in potem lahko pozabimo na kmetijstvo v spodnji Vipavski dolini. Državna sekretarka z ministrstva za okolje in prostori nam nam je povedala, da potekajo aktivnosti, ki bi potem omogočale prenos lastništva na občine."

In kaj počne država, ki je lastnica sistema. Vogršček si namreč delita kar dve ministrstvi. Državna sekretarka na ministrstvu za okolje Lidija Stebernak: "Rekonstrukcija oziroma popravilo tega objekta je v tej fazi, da se trenutno pripravlja projektna dokumentacija in ko bo ta gotova, se bomo skupaj z ministrstvom dogovorili za način reševanja tega projekta."

Srečko Kofol meni, da gre bistveno prepočasi, saj so bili za sanacijo Vogrščka narejeni že številni projekti. Tako kmetje kot župani zato pričakujejo konkretne rešitve obeh ministrov, ki v prihodnjih dneh prihajata v Vipavsko dolino.

Radijski prispevek Nataše Uršič: