13. februar 2017 ob 15:09 Novice Končana preiskava grozljivega ropa v Ankaranu

Koprski kriminalisti so zaključili preiskavo nasilnega ropa v vasi pri Ankaranu. Prijeli so vse tri storilce, ki so na kraju huje poškodovali dve ženski, in jih s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

V sredo zvečer so trije roparji vdrli v hišo v naselju v ankaranski občini ter surovo pretepli in oropali stanovalki. Policija je vse tri prijela.

Na današnji novinarski konferenci so koprski kriminalisti pojasnili okoliščine nasilnega ropa v Barižonih nad Ankaranom. Kot je znano, so tam 8. februarja, trije roparji vdrli v hišo, zahtevali denar in zlatnino ter surovo pretepli ženski, stari 88 oziroma 49 let.

Ena od njiju je med vdiranjem v hišo uspela poklicati telefonsko številko 113. Policijski patrulji sta bili na naslovu v desetih minutah, je povedal vodja koprskih kriminalistov Dean Jurič in dodal: "Ob vstopu v stanovanjsko hišo klicatelja so opazili dve močno poškodovani ženski, pri pregledu hiše pa v prvem nadstropju aretirali dva osumljenca, in sicer 30-letnika z območja Novega mesta in 42-letnika z območja Kočevja."

Pri pregledu okolice so ugotovili, da so bili roparji trije. Tistega, ki je pobegnil, so aretirali dan kasneje v Kočevju. Kot pravi Jurič, so vsi stari znanci policije in imajo na vesti še pet vlomov in ropov na območju policijskih uprav Nova Gorica, Kranj in Ljubljana.

Policijsko poročilo v celoti:

Generalna policijska uprava je februarja obvestila vse sektorje kriminalističnih policij, da na območju celotne države prihaja do izvrševanja ropov v stanovanjskih hišah, ki se jih glede na modus storitve povezuje z delovanjem skupine istih storilcev. Ropi so se decembra 2016 pričeli izvrševati na območju PU Ljubljana, Kranj in Nova Gorica. V vseh primerih je več zamaskiranih storilcev (običajno dva ali trije) vlomilo v stanovanjsko hišo in nato nasilno napadlo oškodovance. V vseh primerih so storilci oškodovance pretepli in jih zvezali. Od oškodovancev so nato zahtevali gotovino in vrednejše predmete. Kot cilj so vedno izbrali starejše ljudi in odmaknjene stanovanjske hiše. V nekaterih do sedaj obravnavanih primerih so storilci prerezali tudi žico stacionarnega telefona. O navedenem so bile obveščene vse policijske postaje PU Koper.

8. februarja 2017 ob 22.17 je OKC PU Koper prejel telefonski klic iz naselja v okolici Kopra, pri čemer se nihče ni javil, v ozadju pa je bilo slišati kričanje ženske in moškega. Operater je iz klica razbral, da nek moški pretepa žensko, ženska pa je kričala »pomoč policija!«. Operater je posumil, da gre za izvrševanje kaznivega dejanje ropa, zato je na naslov klicatelja takoj napotil večje število policijskih patrulj. Policisti so po prihodu na kraj vstopili v hišo, kjer so v pritličju našli hudo poškodovani ženski, v zgornjem nadstropju pa dva moška, ki so ju prijeli in jima zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja ropa odvzeli prostost. Prijeta osumljenca sta bila identificirana kot 30-letnik z območja Novega mesta in 42-letnik z območja Kočevja.

Na kraju je bilo ugotovljeno, da je ena ženska oškodovanka močno poškodovana po glavi, druga ženska pa po nogah. Na kraju ju je oskrbel zdravnik, z reševalnim vozilom so ju odpeljali v Splošno bolnišnico Izola.

Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da sta prijeta osumljena nasilno vstopila v stanovanjsko hišo oškodovank z namenom, da ju oropata. Pred vstopom osumljenih v hišo je ena od oškodovank uspela poklicati na interventno številko policije. Osumljena sta takoj po vstopu v hišo fizično napadla obe oškodovanki in tudi prerezala telefonsko žico.

Ponoči je bil opravljen ogled kraja kaznivega dejanja in zavarovanih več sledi, ki bodo v nadaljevanju predmet forenzičnih preiskav. Pri širšem pregledu okolice kraja kaznivega dejanja je bil najden parkiran osebni avtomobil, ki so ga osumljeni uporabili za prevoz do kraja. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je pri kaznivem dejanju sodeloval tudi 36-letni osumljenec z območja Kočevja, ki pa je očitno ob prihodu policistov zbežal. Naslednji dan so policisti PP Kočevje osumljenega izsledili in prijeli.

Po prijetju osumljenih so bile na naslovih bivanja opravljene hišne preiskave, pri čemer je bilo najdenih in zaseženih več predmetov, ki bodo predmet nadaljnjih preiskav. Vsi trije osumljenci so bili v preteklosti že obravnavani za kazniva dejanja, tako za premoženjska kot tudi za kazniva dejanja z elementi nasilja.

30-letni in 42-letni osumljenec sta bila s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ropa in dveh kaznivih dejanj povzročitve hude telesne poškodbe privedena k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru na zaslišanje. Zoper oba je bil odrejen pripor. Tretji osumljeni je bil zaradi zdravstvenih težav hospitaliziran v zdravstveni ustanovi.

Za kaznivo dejanje ropa je zagrožena kazen zapora v trajanju od 3 do 15 let, za kaznivo dejanje hude telesne poškodbe pa kazen zapora v trajanju od 6 mesecev do 5 let.

PU Koper, Spletno uredništvo