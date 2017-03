1. marec 2017 ob 15:21 Novice Koprski bazen naj bi z evropskim denarjem dokončala občina

Mestni svet je potrdil načrt, po katerem bo dograditev zgradbe, ki že nekaj let kazi podobo kraja, plačala občina, kasneje pa naj bi naložbo povrnili iz evropskih skladov.

Stavba Solis, v kateri naj bi bil tudi bazen olimpijskih dimenzij, že nekaj let stoji nedokončana. Foto: Radio Koper

Gradnjo olimpijskega bazena v Kopru bo dokončala koprska občina. Čeprav je že do zdaj zanj namenila kar nekaj milijonov evrov, je objekt še nedokončan - tudi zaradi urejanja postopkov po stečaju Primorja. Na zadnji seji je občinski svet z večino potrdil možnost samostojnega končanja, pri čemer računa na pridobitev evropskega denarja. Ker šest milijonov evrov še ni zagotovljenih, je bilo slišati tudi pomisleke.

Primorje je začelo graditi bazen oziroma celoten objekt Solis na Bonifiki. Po stečaju je športni del odkupila občina,ki je računala na novo javno-zasebno partnerstvo, a se ni izšlo. Zdaj stavi na evropska sredstva, je pojasnil Vilijan Tončič: "Iz investicijskega programa je jasno razvidno, da bomo za to investicijo uporabili evropska sredstva, ko bo te to možno, saj razpisa še ni."

Zato bo občina sama založila šest milijonov evrov, upajoč, da jih dobi nazaj. Preveč denarja in časa je bilo vloženega v to, je opozoril svetnik Aleš Bržan: "Kljub temu, da vsi vemo, da bo treba to zgodbo zaključiti, vsi – ali vsaj velika večina – bi radi imeli en tak kompleks v Kopru, se je treba zavedati, da je včasih zgodbo, ki postaja predraga, treba zaključiti. Stalo nas je že tri milijone, stalo nas bo še sedem in pol milijona, zato da dokončamo, stalo nas bo še petsto tisoč evrov vsako leto samo za obratovanje."

Bržanov predlog, da naj objekt upravljavcu podarijo, ni dobil podpore. Večina je podprla, da je končanje bazena v javnem interesu, tudi Patrik Peroša, ki je dejal: "Veliko bomo pridobili, predvsem zaradi športnega turizma, ki ga lahko tukaj gojimo, že na področju drugih športov. Hkrati pa verjamem, da bo veliko otrok lahko uporabljalo objekt za rekreacijo."

Še prej bo potrebna sprememba gradbenega dovoljenja, da se bazen loči od upravnega dela, kjer pa še ni jasno, kdo ga bo končal.

Prispevek Tjaše Škamperle: