3. januar 2017 ob 14:41 Novice Koprski policisti so imeli med prazniki kar nekaj dela

V Portorožu sta se Ljubljančana stepla zaradi parkirišča, tatovi so odnesli kar nekaj dragocenih stvari, med drugim je izginil tudi avto znamke Toyota RAV4.

Policistom med prazniki ni bilo dolgčas. Foto: BoBo

V Krajni vasi pri Sežani je nekdo ukradel osebni avto Toyota RAV4, temno modre barve, reg. št.BZ777EY (I), let. 2004, ki je bil parkiran na parkirišču pred hišo. Vozilo je bilo odklenjeno in v njem so bili ključi vozila.

V Razdrtem je nekdo vlomil v parkiran osebni avtomobil in iz vozila ukradel nahrbtnik, v katerem so bila sončna očala in denarnica z dokumenti ter 550 evri gotovine. Škode je za 1200 evrov.

V Jagodju (Izola) je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in iz kuhinjske omarice ukradel 1800 evrov gotovine.

Na petkovi prireditvi na Ukmarjevem trgu v Kopru je nekdo s pirotehničnimi sredstvi ogrožal zdravje druge oseba. Policisti so ugotovili, da je 39-letni Koprčan na prireditveni prostor prinesel raketi. Ko je prvo prižgal, so ga varnostniki opozorili na uporabo pirotehnike na prireditvenem prostoru, vendar jih ni upošteval in je prižgal še drugo raketo, ki pa je poletela na oder. Na kraju mu je bil izdan plačilni nalog.

V zadnjih dveh tednih je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo v Vinjolah (Lucija). Iz garaže je ukradel štiri pnevmatike, iz hiše pa TV LCD. Lastniki so oškodovani za 1.200 evrov.

V Postojni se je zaradi pirotehnike poškodoval 11-letnik. Policisti so ugotovili, da so trije otroci pred stanovanjsko hišo prižigali rakete. Delček ene od raket je po aktiviranju priletel otroku v glavo. Odpeljali so ga v zdravstveni dom, nato pa v ljubljansko bolnišnico, od koder so obvestili, da ima površinsko poškodbo očesa.

V soboto zvečer je voznik vijugal po cesti v Kopru. Policisti so ga ustavili in ugotovili, da je pred tem trčil v prometni znak, nato pa pot nadaljeval proti Vojkovem nabrežju, kjer je parkiral. Odrejen preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal 0,85 mg/l, odvzeli so mu vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

V Postojni je nekdo vlomil v gostinski lokal, kjer je ukradel dlančnik za naročilo pijače in hrane. Škode je za 800 evrov.

V najdaljši noči so policisti v Kopru ustavili voznika osebnega avtomobila iz Kopra, ki ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, odrejen preizkus alkoholiziranosti pa mu je pokazal 0,46 mg/l. Avto so mu zasegli. Naknadno so ugotovili, da ima na vozilu nameščene ukradene registrske tablice, ki so jih prav tako zasegli.

Na prvi dan novega leta sta se v Portorožu zaradi parkirnega mesta stepla 27-letnik iz okolice Ljubljane in 43-letni Ljubljančan, oba pa sta poklicala na pomoč prijatelje. 43-letnik naj bi pričel z avtomobilom riniti naprej in 27-letnika zadel v nogo, ta je zatem brcal v vozilo. Starejši udeleženec je šel iz vozila in mlajšega udaril s pestjo v obraz ter ga huje poškodoval. Policisti bodo napisali kazensko ovadbo.

Včeraj je v Doljnih Ležečah nekdo ukradel neregistriran terenski avto Campagnola Zastava AR 55, vreden 1000 evrov.

V Izoli je nekdo vlomil v stanovanje. Lastnikom je odnesel 1.300 evrov in zapestnico Swarovski.

Prav tako je nekdo vlomil tudi v hišo v Piranu in od tam odnesel bančno kartico, osebno izkaznico, 30 evrov in 2000 hrvaških kun.

