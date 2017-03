9. marec 2017 ob 18:11 Novice Korak h gradnji novega vhoda v pristanišče

Ministrstvo za infrastrukturo in občina Ankaran sta se dogovorila o menjavi zemljišč na območju Sermina.

Sestanek predstavnikov občine Ankaran in Ministrstva za infrastrukturo o zamenjavi zemljišč pri vhodu v koprsko pristanišče. Foto: Ministrstvo za infrastrukturo

Predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in občine Ankaran so se dogovorili izmenjavi zemljišč. Vsa tista, ki ležijo na območju predvidenega vhoda v koprsko pristanišče, bodo prešla v last države, občina Ankaran pa bo v zameno dobila druge parcele v bližini, ki so zdaj državne. Ankaranski župan Gregor Strmčnik je pojasnil: "V vseobsegajočem pogledu lahko ocenjujemo, da gre za več kot 200.000 kvadratnih metrov površin, da je načrt izmenjave še v pripravi, da bodo potrebna ustrezna vrednotenja in cenitve in da je to bolj dolgoročen načrt. V teh prvih korakih pa gre za dobrih 7.000 kvadratnih metrov površin okoli Sermina, ki bodo omogočile takojšnjo izvedbo novega vhoda v koprsko pristanišče."

Luka Koper je že pred leti pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo serminskega vhoda, ki je predviden tudi v državnem prostorskem načrtu, in je tam dejansko že zgradila del infrastrukture. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano na podlagi sporazuma s koprsko občino in pod pogojem, da je treba najprej rešiti lastniška razmerja na zemljiščih, ki ležijo na trasi vhoda. Najprej se je zapletlo z gradbenim podjetjem, nato še zaradi delitvene bilance med koprsko in ankaransko občino.

Na ministrstvu so zadovoljni, da je do dogovora končno prišlo, je povedal državni sekretar Jure Leben: "S tem sledimo strateškim ciljem razvoja Luke Koper. Da se bo lahko nemoteno razvijala, je nujno vzpostaviti serminski vhod. Če bodo stvari potekale naprej, kot potekajo sedaj, bo to vzpostavljeno do letošnjega poletja. Potekali so že tudi sestanki z Luko Koper, zato da bo začela svoje gradbene aktivnosti."

O zamenjavi zemljišč s koprskim komunalnim podjetjem Marjetica se ministrstvo sicer še dogovarja. V Luki Koper ocenjujejo, da če držijo napovedi ministrstva, torej da bo lastništvo urejeno do poletja, bodo takrat že pripravljeni za začetek del, ki bi jih zaključili predvidoma v šestih mesecih. Gre pa za izgradnjo manjkajočih 350 metrov ceste in ureditev potrebne infrastrukture, vključno s prostori za carino.

Prispevek Tjaše Lotrič: