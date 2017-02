15. februar 2017 ob 10:02 Novice Krajani so bili v Desklah enotni: okolje ne prenese dodatnega onesnaževanja

Eden od možnih načinov ravnanja z odpadki v Sloveniji so sežigalnice. Na seznamu sedmih potencialnih lokacij je tudi anhovski Salonit. Lokalno okolje seveda krčevito nasprotuje takšnim načrtom.

Udeleženci okrogle mize. Kljub povabilu sinoči na okrogli mizi ni bilo ne predstavnikov Salonita, ne ministrstva za okolje in tudi ne Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Foto: Radio Koper

Krajani Deskel in Anhovega so prepričani, da dolina, ki že skoraj stoletje živi z azbestom, ne prenese dodatnega onesnaževanja . Udeleženci okrogle mize, ki jo je pripravila civilna iniciativa Eko Anhovo skupaj z našo radijsko postajo, so jih spodbudili, da strnejo vrste, preden bo prepozno tudi za zdravje njihovih zanamcev.

V Salonitu, kjer že sedaj sežigajo 89 različnih vrst odpadkov, načrtujejo nove naprave za skladiščenje in transport alternativnih goriv v zgorevalno komoro. Okoliški prebivalci so prepričani, da bodo izpusti dodatno zastrupljali zrak v dolini in novim dejavnostim nasprotujejo, pritrjuje Bojan Marinič iz Eko Anhovo: »Nas zelo skrbi, kako bo ta stvar obratovala, predvsem zato, ker smo videli, da določene stvari niso take, kot bi morale biti.«

Društvo je javnost tudi že seznanilo z manipulacijo pri meritvah emisij v anhovski cementarni. Tomaž Ogrin, kemijski strokovnjak, okoljevarstvenik iz Alpe Adria green razume, da so ljudje nezaupljivi do podatkov in naročenih meritev. Ker pa imajo pravico dvomiti, predlaga nekaj načinov neodvisnih meritev. Na primer uporaba t.i. črnih skrinjic, fotografija ali pa snemanje terena s pomočjo multikopterjev.

Najpomembnejša rešitev bi morala biti odločitev politike , da bo v ranjenem okolju odslej podpirala le liste tehnologije, je prepričana dr. Metoda Dodič Fikfak s Kliničnega inštituta za medicino dela.

Uroš Macerl iz Ekokroga, ki je spravil na kolena Lafarge, pa je Desklane spodbudil k akciji, k spremembam: »Samo dva načina sta- ali se naučiš živeti kleče ali pa se boriš.«

Zdenka Tomulič