3. marec 2017 ob 18:04 Novice Ljudje Nove Gorice na spletu

Po vzoru New Yorka in drugih mest po svetu so tudi v Novi Gorici odprli internetno razstavo Ljudje Nove Gorice /Humans of Nova Gorica.

Novogoriški fotograf David Verlič je pobudnik projekta Ljudje Nove Gorice/Humans of Nova Gorica. Razstava na spletnih družbenih omrežjih Facebook in Instagram se je začela v začetku marca. Nastala je po vzoru newyorške oziroma podobnih po svetu, kjer so skozi zgodbe in fotografije na različne načine predstavljeni prebivalci mesta.

Nova Gorica je osrednja kulisa za fotografijo, v njenem ospredju pa so Novogoričani, pravi Verlič: "Ko sem prvič videl Humans of New York me je to popolnoma navdušilo, kajti prikazane so bile zgodbe povprečnih ljudi, teh ljudi, ki sestavljajo mesto. Poleg vsake fotografije je bila zmeraj zraven tudi zgodba, intimna zgodba, povezana z življenjem osebe. Vsak človek je zgodba zase in je kot košček mozaika, vse te osebe pa sestavljajo celotno zgodba mesta."

Pri projektu sodeluje več fotografov. "Fotografi iščemo osebe, ki jih fotografiramo, ljudje pa nam pomagajo s tem, da nam povedo, katera točka v Novi Gorici jih zanima, da jih tam tudi fotografiramo. Sami se tudi odločijo, katero zgodbo, kateri košček življenja, želijo deliti z nami in z vsemi tistimi, ki bodo obiskali naše spletne strani."

Projekt je zastavljen dolgoročno. Če ga bo kateri od fotografov zapustil, se bo vanj lahko vključil drugi., je še povedal Verlič. Na spletni strani za zdaj dnevno objavijo eno fotografijo, opremljeno z zgodbo.

Dve fotografiji, opremljeni s kratkima zgodbama portretirank lahko vidite ob strani, preostale pa boste našli na Facebookovem profilu Humans of Nova Gorica.

Prispevek Nataše Uršič: