25. februar 2017 ob 13:21 Novice Luka Koper ni več pokrovitelj nogometnega kluba

Podjetje je predčasno prekinilo pogodbo, da pokroviteljstvo ne bi okrnilo njegovega ugleda in da denar ne bi šel za poplačilo dolgov namesto za razvoj nogometa.

Foto: www.alesfevzer.com / arhiv MMC RTV Slovenija

Danes se začenja spomladanski del državnega prvenstva v nogometu, oba primorska kluba bosta nastopila jutri. Medtem ko je stanje v novogoriškem prvoligašu stabilno, se nad koprskim klubom zgrinja vse več temnih oblakov. Po upniško-dolžniških negotovostih je zdaj odjeknila novica o umiku glavnega pokrovitelja - Luke Koper. Pogodba, ki je bila sklenjena do prihodnjega leta je bila predčasno prekinjena.

Dolgo se vleče zgodba o reševanju dolgov koprskega nogometnega prvoligaša, med zimskim premorom smo ves čas poročali o prisilnih poravnavah, najprej na predlog upnika in nato dolžnika. Slednja je trenutno v veljavi, upniki imajo do prvega marca čas za prijavo terjatev. Menjal se je tudi upnik, ki je najprej sprožil prisilno poravnavo, terjatve Milana Mandarića je namreč prevzelo podjetje Delona oziroma Boško Županović.

Po nekaj letih se je spremenilo tudi ime nogometne ekipe. Nadzorni svet Luke Koper je decembra sklenil, da afere, povezane s klubom ne vplivajo ravno pozitivno na dobro ime Luke, tako je od uprave zahteval, da od nogometnega kluba doseže umik Luke iz imena. To se je tudi zgodila, pokroviteljstvo pa je ostalo. A le do februarja. Zdaj se je Luka Koper umaknila tudi kot pokrovitelj, kar je za prihodnost kluba hud udarec. Klub je namreč po pogodbi dobival pol milijona evrov na leto, zdaj tega vira prihodkov ne bo več.

O razlogih za umik pokroviteljstva, predstavnik Luke Sebastijan Šik: "Obstajala je resna grožnja, da bodo pokroviteljska sredstva, ki so bila namenjena razvoju nogometa, šla v poplačevanje dolgov oziroma rubež upnikov. Ob tem pa so že nekaj časa afere, ki so se v klubu dogajale, negativno vplivale na ugled podjetja."

Do sestanka z vodstvom kluba bo prišlo v prihodnjih dneh. Predsednik FC Koper Valter Valenčič pravi, da v klubu ni nobenega preplaha. saj niso kršili nobenega člena pogodbe tako da verjame v dogovor o nadaljnjem sodelovanju.

Primož Čepar