22. december 2016 ob 18:51 Novice Minister Gašperšič optimist glede finančne konstrukcije drugega tira

Vlada je odobrila dodatnih 20 milijonov evrov, ki naj bi zadostovali za pripravljalna dela. Za gradnjo minister računa na denar iz Junckerjevega sklada, ki pa po mnenju več ekonomistov ni dosegljiv.

Foto: BoBo

Vlada se je na današnji seji odločila za 20-milijonsko dokapitalizacijo podjetja 2TDK, katerega naloga je izvesti vse potrebne dejavnosti za izgradnjo drugega železniškega tira Divača-Koper. Denar naj bi zadostoval za izvedbo pripravljalnih del. Minister Peter Gašperšič je dejal, da finančna konstrukcija za projekt sicer še ni potrjena, a da jo je mogoče uresničiti brez zasebnega partnerja. V Svetu za civilni nadzor projekta menijo, da tako, kot je predstavljen, ni uresničljiv.

"S projektom smo v ciljni ravnini," je dejal minister Gašperšič in med koraki za pospešeno uresničitev projekta naštel tudi 20 milijonov evrov, ki jih bo dobilo podjetje 2TDK za pripravljalna dela. Kako torej do slabe milijarde evrov? "Naložba je sestavljena iz 40 odstotkov kapitalskih vložkov; za 25 odstotkov je predvideno, da bodo pridobljena nepovratna sredstva iz evropskih sredstev. V ostalem delu pa bo projekt financiran s krediti, ki bodo pridobljeni preko tako imenovanega Junckerjevega sklada."

V pripravi je Zakon o 2TDK, ki bo omogočil kapitalske vložke-resno se zanima Madžarska: "... smo pa Madžarski že povedali, da delež v Luki Koper ni na voljo. V igri je torej sodelovanje v kapitalskem deležu v projektnem podjetju," je zatrdil Gašperšič.

V Luki Koper o podrobnostih niso seznanjeni, zato informacij ne komentirajo. Neuradno naj bi namreč v konstrukciji predvidevali tudi, da bo svoje morala dodati Luka.

Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke, ki skrbi za financiranje strateških projektov, je pred dnevi na okrogli mizi o drugem tiru podvomil v možnost, da bi se z drugim tirom vključili v Junckerjev program: "Če sem objektiven in povem to, kar vem iz javnih podatkov, bi seveda najprej moral reči, da je za Junckerjev plan v tem trenutku projekt še v prezgodnji fazi. Da bi ga lahko predložili, ga bo treba še bistveno dopolniti."

V Svetu za civilni nadzor so najbolj skeptični zaradi Madžarske. Danes predstavljeno po mnenju Jožeta P. Damjana kaže, da prave rešitve vlada nima. "V roku nekaj mesecev bodo tudi uradno ugotovili, da to ni izvedljivo, in potem bodo spet iskali nov model. Ne vidim, da bi lahko pred koncem leta prišli do res pravega modela financiranja. Ampak, na koncu bodo tako in tako prišli le do javnega financiranja, se pravi financiranja z javnimi poroštvi. Junckerjev sklad je namreč namenjen dajanju poroštev projektom, ki se financirajo zasebnim denarjem."

Rok za prijavo na razpis za evropska sredstva v okviru mehanizma za povezovanje Evrope je 7. februar. Drugi tir bi gradili šest let. V prihodnjem letu bodo, po napovedih ministra, pripravili razpis za gradnjo.

Prispevek Tjaše Škamperle: