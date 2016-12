28. december 2016 ob 19:05 Novice Na gospodarski zbornici v Novi Gorici so zadovoljni z letom 2016

Severnoprimorsko gospodarstvo je izvozilo za sedem odstotkov več izdelkov kot lani. Plače še vedno zaostajajo za slovenskim povprečjem.

Severnoprimorsko gospodarstvo je v dobri kondiciji, ugotavljajo na območni gospodarski zbornici, kjer so prve podatke za iztekajoče se leto in pričakovanja za prihodnje predstavili na novinarski konferenci.

Podatki o poslovanju severnoprimorskega gospodarstva v letu 2016 v tem času temeljijo na ocenah, ki pa so v večini dobršen približek realnemu stanju. Posebno spodbudni so rezultati na področju izvoza, je povedala direktorica območne Gospodarske zbornice Nova Gorica, Nevenka Vovk Rožič:

"V naši regiji naj bi v letu 2016 vrednost izvoza porasla za okoli 7 procentov, kar je zopet nad povprečjem, ki se pričakuje na republiškem nivoju in je po aktualni oceni 4 procente."

Glavna izvozna partnerja sta Italija z 225 milijoni in Nemčija z 207 milijoni, na tretjem mestu pa je z velikim zaostankom z 41 milijoni, Francija. Sledita še Hrvaška in Bosna in Hercegovina. Tri četrtine izvoza pokrajina ustvari z desetimi državami.

Zanimivo je, s katerimi artikli ustvarijo največ prometa: "Po vrsti blaga je na prvem mestu tako po izvozu kot po uvozu isti proizvod, gre za dele za električne rotacijske stroje in električna oprema za vžiganje in zaganjanje motorjev z notranjim izgorevanjem."

Povprečna bruto plača v pokrajini pa je nižja od slovenskega povprečja: "Pričakovana povprečna bruto plača naj bi znašala 1490 evrov, kar je še vedno 68 evrov manj od slovenskega povprečja. Neto plače naj bi se zvišale za 1,8 odstotka, kar je nekoliko več, kot v Republiki Sloveniji," je še dejala Nevenka Vovk Rožič.

Pričakovanja za prihodnje leto so ugodna. Povečale naj bi se naložbe v gospodarske objekte, dodana vrednost pa bo predvidoma najbolj porasla v predelovalni dejavnosti, gostinstvu, prometu in trgovini.

Prispevek je pripravila Ingrid Kašca Bucik: