11. januar 2017 ob 13:46 Novice Na pohodu gripa in druga virusna obolenja

Gripa in druga sezonska virusna obolenja težave povzročajo tudi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in domovih za starejše.

Gripa in virusna obolenja so letos na pohodu prej kot običajno. Foto: Pixabay

Po poznojesenskem navalu prebavnih virusnih obolenj so na pohodu tudi respiratorna. Vse več je obolelih za gripo in tako se uresničuje napoved strokovnjakov, da vrh obolevnosti šele prihaja. Na to kaže tudi stanje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in v domovih za upokojence na obalno-kraškem območju. Ob hudem mrazu pride še bolj do izraza tudi problematika brezdomcev. V zavetiščih za brezdomce, tako v Kopru kot Novi Gorici, je v teh dneh premalo mest.

V koprskem vrtcu Kekec in sežanskem vrtcu je nekaj manj otrok po posameznih oddelkih, vendar večjih odsotnosti še ni. Drugače je v Ankaranu, kjer imajo nekoliko več bolniških odsotnosti tudi med zaposlenimi, pravi v.d. ravnateljice osnovne šole Renata Jenko: »Včeraj smo prvič zaznali večji porast odsotnosti, več učencev je tudi v dopoldanskem času zapustilo šolo. Najbolj na udaru so trenutno učenci od petega do osmega razreda, medtem ko smo v vrtcu tudi združili dva oddelka zaradi večje odsotnosti malčkov.«

V sežanskem domu upokojencev primerov gripe še ne beležijo. Več težav je bilo minuli mesec z nora virusi, ki povzročajo težave prebavnega trakta. Tudi v Obalnem domu upokojencev Koper primerov gripe še niso potrdili, je bilo pa v zadnjih tednih večje število drugih respiratornih obolenj. Trenutno je od 180-ih stanovalcev bolnih še 20, nam je povedala namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe Gabrijela Valenčič: »Kar nekaj je že pozdravljenih, kar pomeni, da je bolezen že v regresiji. Ne beležimo niti večjega števila novih obolenj.«

S prvimi primeri gripe so se v izolskem domu upokojencev soočili že v minulem tednu. Trenutno je bolnih približno 50 stanovalcev, vse bolj pa zbolevajo tudi zaposleni.

Mateja Brežan