9. marec 2017 ob 15:16 Novice Na ponedeljkovem zboru krajanov Škofij bodo tudi predstavniki MNZ

Pogodbo z lastnicama stavbe, ki sta postavili nekaj dodatnih zahtev, o najemu prostorov za integracijsko hišo bodo podpisali v prihodnjih dneh, je povedal državni sekretar Boštjan Šefic.

Načrtovana naselitev tujcev v nekdanji hostel na Škofijah je v tej vasi povzročila veliko razburjenja. Krajani so za soboto napovedali shod. Vodstvo krajevne skupnosti želi predvsem popolne informacije, saj so pogovori med občino in državo o umestitvi integracijske hiše za osebe s priznano mednarodno zaščito potekali mimo vaščanov. Vodstvi Mestne občine Koper in Ministrstva za notranje zadeve se bosta znova sestali v ponedeljek.

Zaradi zapletov smo pred mikrofon povabili državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve Boštjana Šefica. Z njim se je pogovorila Tjaša Škamperle, posnetek lahko slišite s klikom na fotografijo nad besedilom.