17. januar 2017 ob 13:02 Novice Na Primorskem največ težav povzroča burja

Burja največ preglavic povzroča voznikom na Postojnskem, med Prestrankom in Postojno je namreč promet močno oviran zaradi nanosov snega.

Burja je ponekod v sunkih dosegala hitrost tudi do 159 kilometrov na uro, kot so jo ob 10ih zjutraj izmerili v Vipavski dolini. Foto: BoBo

Burja na Primorskem je odkrivala strehe, podirala drevesa, lomila prometne znake in odnašala zabojnike. Močan veter je poškodoval strehi v Dolnjem Zemonu na bistriškem, zaradi predmetov je bila tam več časa cesta zaprta. Na postojnskem so vozne razmere slabe predvsem zaradi kombinacije vetra in snega, pravi vodja postojnske izpostave Uprave za zaščito in reševanje Albert Trobec: »Če se spomnimo velike prometne nesreče pred dvema letoma, je bila odločilna prav kombinacija teh dveh faktorjev. Apeliram na voznike, naj imajo obilo strpnosti, da opazujejo ostale udeležence v prometu, pamet v glavo in prilagodit vožnjo razmeram na cesti.«

Zaradi močne burje, ki je odkrivala strehe in podirala drevesa so posredovali tudi goriški gasilci. Samo Kosmač, poveljnik regijskega štaba civilne zaščite v Novi Gorici: »Kljub močni burji, ki piha v Vipavski dolini in na Goriškem, gasilci do zdaj niso imeli prav veliko dela. Posredovali so v treh primerih zaradi odkritih streh. Več težav pa burja povzroča v cestnem prometu, saj velja za hitro cesto med Selom in Razdrtim prepoved tretje stopnje- vožnja ni dovoljena za vozila s ponjavami in hladilniki, avtobuse in kamp prikolice.«

Brez električne energije so dopoldne ostali na Ajdovskem, v nekaterih naseljih občine Pivka, zaradi okvare na daljnovodu tudi v Tomaju. Še vedno pa so brez elektrike v nekaterih naseljih v občini Nova Gorica. Dežurne ekipe napake že odpravljajo. Brez oskrbe z elektriko je trenutno še 100 odjemalcev Elektra Primorske.

Na piranski Punti je voda zalila obalo in zmočila tam parkirane avtomobile; bilo je tudi nekaj potrganih vrvi na manjših plovilih. Delo se je zaradi močne burje ustavilo v koprskem pristanišču. Zaradi močne burje ne morejo pretovarjati z dvigali. Na kopenski strani delo sicer poteka, vendar se sproti prilagajo vremenskim razmeram.

Vesna Potočar Godnič