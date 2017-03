13. marec 2017 ob 19:55 Novice Na Škofijah ali po vsej občini?

Državni sekretar Šefic meni, da je hiša na Škofijah primerna za skupino azilantov, koprski župan Popovič bi jih raje razporedil po vsej občini.

Koprski župan Boris Popovič in državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic sta se udeležila tudi zbora Civilne iniciative na Škofijah. Foto: TV Koper

Po sobotnem shodu na Škofijah, kjer so se zbrali tako nasprotniki kot podporniki nastanitve beguncev v nekdanjem hostlu, se je pogovor o integracijski hiši danes nadaljeval v prostorih Mestne občine Koper, kjer sta se končno sestala župan Boris Popovič in državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic. Pogovor je minil v mirnem in konstruktivnem ozračju, sta se strinjala po koncu. O nastanitvi azilantov na Škofijah pa ni še nič dokončno odločeno.

Skoraj dvourni sestanek konkretnih rešitev še ni prinesel. Kot je povedal Šefic, bodo skupaj s koprsko občino skušali najti rešitev, ki bo primerna tako za ljudi, ki so dobili mednarodno zaščito, kot za krajane. Sicer pa ministrstvo vztraja pri lokaciji integracijske hiše na Škofijah: "Naša ocena je, da kljub temu, da so nekateri s Škofij drugačnega mnenja, ta objekt ni toliko neprimeren, kot se želi predstaviti. Mi mislimo, da je primeren."

Pogodba z lastnicama prostorov nekdanjega hostla je sklenjena, objekta pa še niso prevzeli. Prvi azilanti ne bodo še tako kmalu na Škofijah. Župan Boris Popovič je povedal, da so jih v koprski občini pripravljeni sprejeti, a ne vseh v istem kraju: "Mi pač vidimo problematiko na drugačen način - da ne bi bila tako velika številka na enem mestu, da bi jih lažje integrirali. Konec koncev se je treba zmeniti z ravnatelji, s šolami, s prosveto, tudi s kom drugim, na kakšen način bi te ljudi integrirali – na tak način, da bi bili pozitivni. Trenutno je pač tako, da se teh 50 ljudi v Mestni občini Koper lahko razporedi zelo kvalitetno."

Tudi na Škofijah so pripravljeni sprejeti eno petčlansko družino, so povedali na zboru Civilne iniciative proti nastanitvi, ki sta se ga udeležila tako župan Popovič kot državni sekretar Šefic, ki bo na Škofije prišel tudi jutri, ko je za ob 18. uro napovedan zbor krajanov.

Prispevek Barbare Kampos: