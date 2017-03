6. marec 2017 ob 18:08 Novice Na Škofijah so izvedeli, da bodo v vas namestili azilante

Do 50 ljudi s priznano mednarodno zaščito se bo še ta mesec za eno leto naselilo v hišo sredi Škofij, kjer naj bi se naučili samostojnega življenja pri nas.

Foto: Tjaša Škamperle

Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic je danes na Škofijah seznanil vodstvo krajevne skupnosti z odločitvijo vlade, da v središču Škofij vzpostavi integracijsko hišo za osebe s priznano mednarodno zaščito.

Prvi begunci naj bi se v hišo, kjer je mogoče nastaniti od 30 do 50 ljudi, vselili že v drugi polovici marca. V glavnem naj bi bile to družine z otroki, ki bi v integracijski hiši lahko živele eno leto in si v tem obdobju olajšale prve korake na poti k samostojnemu življenju in integraciji v slovensko družbo.

"O možnosti vzpostavitve integracijske hiše na območju Krajevne skupnosti Škofije smo novembra lani obvestili Mestno občino Koper, sredi februarja 2017 pa smo jih obvestili, da je pogodba o najemu objekta na območju Krajevne skupnosti Škofije v zaključni fazi," so sporočili z notranjega ministrstva.

Predsednik Krajevne skupnosti Škofije Edmond Gašpar pa je po sestanku z državnim sekretarjem dejal:

"Najprej bi, milo rečeno, izrazil razočaranje nad tem, da ni bilo nobene predhodne komunikacije, predvsem s strani občine. Danes smo dobili informacijo neposredno s strani ministrstva, ki nas je postavilo v položaj gotovega dejstva. Seveda bi želeli od občine pojasnila za nazaj in predvsem odgovore, kako naj bi tak alokacijski center za integracijo ljudi, ki imajo status beguncev in vse pravice ter odgovornosti državljanov Slovenije, sploh deloval v našem kraju."

Gašpar je povedal še, da so krajani vznemirjeni:

"Tako, kot dobivam telefone, imam občutek, da bo, predvsem v osrednjem delu krajevne skupnosti, precejšen odpor. Ljudem poskušam povedati, naj se malo umirijo, dokler ne dobimo več informacij, in da je tudi s človeškega vidika treba ljudem v stiski ponuditi roko, še posebej, ko gre za ranljive skupine, se pravi otroke, družine. Pozivam vse, od ministrstva do občine, ki so vpeti v to dogajanje, da nam dajo informacije."

Pojasnil je še:

"Ljudje seveda vidijo en kup tveganj, ne bom omenjal kakšnih težkih besed, ampak predpostavljam, da ministrstvo, ki ima skrb in obveznost znotraj tega sistema alokacije beguncev znotraj Evrope, ve kaj počne in da bo imelo programe, ki bodo vsa morebitna tveganja minimizirali."

Premagati je treba strah, poudarja Gašpar:

"Čim ljudje rečejo 'ljudje s Srednjega vzhoda, muslimani', se to takoj stigmatizira. Večina jih niti ne ve, kje je to. Jaz sem potoval po svetu in tudi na tistih koncih sem bil. Ljudje smo na vseh petih kontinentih še vedno samo ljudje. Takih, ki imajo izkrivljena nagnjenja, jih je pri nas in vsepovsod. Izhajam iz tega, da če so jim dodelili status beguncev, verjetno razlog je, in da to ni, kar si ljudje predstavljajo."

Na ministrstvu so zaključke sestanka s predstavniki krajevne skupnosti predstavili tako: "Dogovorjeno je bilo, da bo krajevna skupnost dobila vse potrebne informacije, ki jih bo želela, prav tako bodo strokovne službe ministrstva tudi v prihodnje tesno sodelovale z lokalno skupnostjo, tako mestno občino kot s krajevno skupnostjo."