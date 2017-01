9. januar 2017 ob 14:25 Novice Na županskih volitvah v Gorici kandidira tudi Mara Černic

Prijavljenih je že pet kandidatov, pričakujejo še tri. Slovenka, nekdanja podpredsednica Goriške pokrajine, bo nastopila na listi Gorica 100 sanj.

Pogled na središče Gorice z gradu. Foto: wikimedia.commons

V Gorici bodo maja volili novega župana oziroma županjo. Sedanji župan Ettore Romoli je na čelu občine že dva mandata, zato je že pred časom napovedal, da se bo umaknil iz političnega življenja. Kandidaturo je do zdaj uradno najavilo pet kandidatov, neuradno naj bi se prijavili še vsaj trije. Med prijavljenimi je tudi Slovenka Mara Černic. 42-letna politologinja ima za seboj desetletno kariero v javni upravi, nazadnje je bila podpredsednica nedavno ukinjene Goriške pokrajine.

Mara Černic bo kandidirala na občanski listi, ki jo je poimenovala Gorica 100 sanj. Sestavlja jo pisana paleta ljudi - od takšnih, ki že imajo politične in strankarske izkušnje, do občanov, ki delujejo v civilni družbeni sferi. O tem, zakaj se je odločila za kandidaturo, je dejala: "Najprej zato, ker ljubim moje mesto. Ljubim Gorico in mislim, da ima tudi veliko razvojnih možnosti. Že deset let sem delala v javni upravi in sem si nabrala dovolj izkušenj in znanja." Izkušnje in znanje je Černičeva pridobivala tudi na občini Gorica, kjer je bila zaposlena na mestu načelnice za čezmejne zadeve, pred mandatom podpredsednice Goriške pokrajine pa je bila tam zadolžena za evropske projekte.

Meni, da je v zadnjih letih Gorica nazadovala, postala zaprto mesto, brez razvojnih projektov in vizije. Rdeča nit njene volilne kampanje bo zato gospodarski preboj Gorice: "Potrebujemo nova delovna mesta in jaz to vidim v sozvočju s sosednjo Novo Gorico, da bi mesti postali komplementarni. Druga stvar pa je razvoj določenih dejavnosti, kot je recimo turizem. Turizem je lahko kultura, kmetijstvo, narava ali šport. To področje generira nova delovna mesta, ki jih potrebujemo in so v sozvočju z okoljem, v katerem živimo."

Demokratska stranka je v Gorici že podprla Roberta Collinija, nekdanjega direktorja sedeža RAI v Trstu.

Nataša Uršič