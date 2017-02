14. februar 2017 ob 09:25 Novice Nad dimniški požar nikoli z vodo

V času kurilne sezone lahko v dimnikih zagori zaradi vžiga še gorljivih snovi. Vzrok je po navadi slabo vzdrževanje dimnika ali dotrajanost, lahko pa na to vpliva tudi kakovost kuriva.

V primeru dimniških požarov posredujejo gasilci, ki nadaljnje kurjenje odsvetujejo do prihoda dimnikarjev.

Ko zagori v dimniku, je potrebno najprej zapreti dimniška vratca, pregledati dimnik v celoti in umakniti vnetljive predmete v bližini. Tovrstnih požarov se ne gasi z vodo, opozarja vodja preventive na koprski Gasilski brigadi, Sandi Jugovac: »V dimniku pride tudi do tisoč stopinj Celzija in več, takrat se voda zelo na hitro pari, drastično se poveča pritisk in lahko pride do poškodb dimnikov. V takem primeru je najboljše uporabiti gasilni aparat, poklicati center za obveščanje oziroma gasilce.«

Koprski gasilci mesečno posredujejo trikrat ali štirikrat v primerih, ko zagori v dimnikih. Da do vžiga ne bi prišlo, je potrebno predvsem redno in strokovno vzdrževanje, pravi Jugovac: »Pomembno je tudi, kakšno je gorivo. Na žalost ugotavljam tudi to, da se kuri odpadni material, gradbeni material, pohištvo in tako naprej, pa vlažna goriva, iglavcev na primer, kjer so smole, ali barve, laki … To je potem vse razlog, da se precej bolj intenzivno nabira obloga v dimnikih in če redno ne čistimo, je posledica vžig, oziroma požar.«

Ko gasilci pogasijo dimnik, ga začasno očistijo in prepovejo kurjenje do prihoda dimnikarske službe. Z novim letom je začel veljati tudi nov zakon o dimnikarskih storitvah. Uporabniki lahko odslej izberejo dimnikarsko družbo iz seznama za opravljanje storitev na njihovi kurilni napravi za obdobje najmanj 12 mesecev. Izbrati pa jo morajo najkasneje do 30. junija letos. Objava seznama hkrati pomeni, da lahko dimnikarske storitve odslej opravljajo zgolj družbe s pridobljenim dovoljenjem, izvajajo pa dimnikarji s pridobljeno licenco. Seznam je objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Tjaša Lotrič