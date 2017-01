10. januar 2017 ob 17:49 Novice Nadaljevanje obnove Keltike in Soške magistrale

DRSI v prostor umešča predore pri Dolenji Trebuši, Kobaridu in Spodnji Idriji. Nevarno krušljivo pobočje v Zali bodo rešili z galerijo.

Na tako imenovani Keltiki so konec lanskega leta začeli obnavljati 3,5 kilometra dolg odsek. Foto: Mariša Bizjak

Na Keltiki je država v zadnjih letih z 21 evropskimi milijoni posodobila desetkilometrski odsek in tako močno izboljšala glavno prometno povezavo med Posočjem in Ljubljano. Ker evropskih sredstev za omenjeno cesto ni več na voljo, je država namenila 5,7 milijonov evrov za nadaljevanje del. Ob koncu lanskega leta so tako po enoletnem predahu s širitvijo ceste na 3,5 kilometrov dolgem odseku pri vasi Stopnik. Delavci Cestnega podjetja Nova Gorica s partnerjema SGP Zidgrad in GINEX International bodo morali zgraditi 2,5 kilometrov opornih zidov, šest avtobusnih postajališč in počivališče. Promet bo potekal izmenično enosmerno vse do julija prihodnje leto. Kot pravi Tomaž Willenpart z Direkcije RS za infrastrukturo, jih kasneje čakata še dva odseka na tej cesti in predor pri Dominovem robu blizu Dolenje Trebuše. »Zanj se trenutno oddajajo dela za izdelavo idejnega projekta. Ta del je v postopku javnega naročila, tako da težko rečemo, kdaj bomo lahko zaključili zadnjo fazo projektiranja – to je državni prostorski načrt – in nato pristopili k izdelavi projekta za gradbeno dovoljenje. Gradnjo predora – gre za dobra dva kilometra dolg odsek – načrtujemo leta 2020.«

Viadukt na kobariškem klancu še pred poletjem

Do junija je rok za dokončanje gradnje 60-metrskega viadukta na cesti med Kobaridom in Bovcem. Dela za zdaj potekajo po načrtih. Na tem odseku jih v prihodnjih letih čaka še ožina pod Tonocovim gradom, pojasnjuje Willenpart: »V igri je tudi rešitev s predorom in viaduktom, vendar dokler končnih projektnih rešitev ne bo, ne želimo prekmalu dajati izjav. Namreč ni problem gradnja predora, problem je geološka sestava pobočja. Na koncu se lahko zgodi, da si bomo naredili več dela kot koristi. Naš cilj je namreč, da lahko v času gradnje promet teče promet, saj obvoza po Sloveniji ni, možen je le čez Robič«.

Kmalu brez semaforja v Ušniku

Od junija 2014 je promet izmenično enosmerno urejen v Ušniku, kar nemalo preglavic povzroča voznikom tovornjakov in tistim, ki se na delo iz Posočja vozijo v Novo Gorico. Namesto več kot sto let dotrajanega mostu bodo za 216.000 evrov zgradili novega. Do maja, ko naj bi bila dela zaključena, bo promet potekal po začasnem obvozu ob objektu. Nekoliko zahtevnejša bo sanacija premostitvenega objekta v Podselu, kjer je zaradi nevarnosti erozije treba s kamnito betonsko zložbo obložiti skalno strmino do reke Soče, a bodo kljub temu dela predvidoma zaključena še letos.

V soteski Zale namesto miniranja galerija

Ena večjih naložb na severnem Primorskem to leto bo v soteski Zale med Idrijo in Ljubljano, kjer je že dve leti promet urejen izmenično enosmerno. Kot pravi Willenpart, so se po razmišljanju o razstrelitvi odločili za gradnjo galerije, saj bi bilo miniranje preveč tvegano. »Galerija bo dolga dobrih 100 metrov. Dokler nimamo projektnih rešitev in predračuna, o natančni vrednosti težko govorimo, lahko pa zelo grobo ocenimo, da gre za naložbo od 2 do 3 milijone evrov«. Trenutno poteka izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije. Če bo šlo vse po načrtih, bo direkcija projektanta iskala še ta mesec, po treh mesecih pa z javnim razpisom še izvajalca del. S tem pa naložb še ne bo konec. V prihodnosti bosta promet v Posočju poleg načrtovane tolminske razbremenili še dve obvoznici. »V proračun sta bila uvrščena dva nova projekta – gre za obvoznico Mosta na Soči in obvoznico Volče, zagotovo bomo imeli letos tudi predlog rešitve za predor Cerkno–Hotavlje, se pravi za t. i. četrto razvojno os, nadaljevanje odseka Trebuša–Želin, predor v Spodnji Idriji in še kar nekaj drugih naložb,« našteva Willenpart.

Mariša Bizjak