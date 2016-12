26. december 2016 ob 22:03 Novice Najbolj predvajana skladba v letu 2016 je "Greva naprej"

Običaj veleva, da se ob koncu leta poigramo s statistiko in preštejemo skladbe, ki smo jih v iztekajočem se letu največkrat predvajali. Absolutni zmagovalec je Rudi Bučar in njegova "Greva naprej"!

Posnetek je nastal v Kulturnem domu Nova Gorica, na odru stojijo (z leve): Janez Dovč, Rudi Bučar in Goran Krmac.

Glasbeni izbor naše radijske postaje kroji šest glasbenih opremljevalcev: Goran Gregorič, Tomaž Cindrič, Armando Šturman, Iztok Novak, Alen Poniš, Tadej Gorup. Vsak zaznamuje radijski program na svoj način, vsi pa pri svojem delu izpostavljajo kvalitetno primorsko oziroma slovensko glasbo. Radio Koper je še pred zakonsko zaostritvijo, vezano na glasbene kvote radijskih postaj, izpolnjeval današnje visoke deleže, ki so predvideni za slovensko glasbo. Ponosni smo, da je njihova popolna svoboda pri krojenju glasbene podobe naše radijske postaje pripeljala do primorskega zmagovalca. Rudi Bučar in Istraband so namreč izvajalci najbolj predvajane skladbe v letu 2016. Iskrene čestitke!

1. mesto: Greva naprej - Rudi Bučar in Istraband

2. mesto: Ali je še kaj prostora tam na jugu - Severa Gjurin

3. mesto: If You Ever Want to be in Love - James Bay

4. mesto: Stopinje v snegu - Avtomobili

5. mesto: Pojem zate - Leonart

6. mesto: Sami naši - Vlado Kreslin in Vlatko Stefanovski

7. mesto: Ne bodi kot drugi - Ditka

8. mesto: Nekoč, nekje - Tabu

9. mesto: Navaden občan - Gušti

10.mesto: Galaxije bežijo - King foo