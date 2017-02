28. februar 2017 ob 14:32 Novice Namesto Italijanov bo Cimos reševala slaba banka

DUTB bo vodila novo prestrukturiranje koprskega podjetja, pri tem pa mora ravnati kot zasebni investitor.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalsek, glavni izvršni direktor DUTB Imre Balogh in predsednica uprave SDH Lidija Glavina govorijo o ponesrečeni prodaji Cimosa in o njihovem planu B. Foto:Borut Zivulovic/BOBO

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo se je danes sestal s predstavniki finančnega ministrstva, Družbe za upravljanje terjatev bank in Slovenskega državnega holdinga. Zatem je napovedal, da naj bi v Cimos za obdobje od treh do petih let vstopila DUTB. Minister je ocenil še, da italijanski investitor ni bil dovolj kredibilen.

Cimos čaka novo prestrukturiranje. Vodila ga bo njegova največja lastnica, DUTB, ob tem pa je minister Zdravko Počivalšek poudaril: "V načrtu, ki je predviden, ne gre za državno pomoč, saj bo DUTB ravnal po načelu privatnega investitorja."

Dogovor s hrvaško stranjo ni več potreben, saj so ga pogojevali Italijani, vendar se bodo s Hrvati zdaj pogovarjali o tem, kako bodo sodelovali pri reševanju Cimosa, pravi Počivalšek: "Najbolj ključni problem je to, da moramo vse kupce prepričati o tem, da bo naš DUTB ravnal tako kot zasebni investitor."

Minister je zanikal pisanje nekaterih medijev, da naj bi nekateri poslovni partnerji, kot sta BMW in General Motors že prekinila sodelovanje s Cimosom. Družba je jeseni pridobila za 400 milijonov novih poslov, je poudaril, in napovedal, da se bodo v kratkem sestali z vsemi potencialnimi kupci.

Bojazni, da bi Italijani iz Cimosa odnesli znanje, je izvršni direktor DUTB Imre Balogh zavrnil, češ da so se zavarovali. Sicer pa vodstvu Cimosa zaupa: "Dokazali so, da so sposobni, saj so uspešno izpeljali organizacijsko in finančno prestrukturiranje."

Za reševanje Cimosa smo naredili vse, kar smo lahko, je na vprašanje, ali se čuti odgovornega za propadla pogajanja, dejal Počivalšek in dodal: "Nosim odgovornost tega, da nismo v celoti uspeli te zadeve realizirati." Podvomil pa je v kredibilnost kupca, ki se je umaknil po tem, ko so izpolnili njegove zahteve, in je to sporočil prek medijev.

Prispevek Nataše Ugrin Tomšič: