13. marec 2017 ob 14:44 Novice Neznane sintetične droge so najbolj nevarne

Na črnem trgu prodajajo vse več snovi, ki so cenejše od običajnih drog, niso na seznamu prepovedanih, njihovih pravih učinkov pa ne pozna nihče.

Primeri mamil in poživil, ki so jih pred časom zasegli mariborski policisti. Foto: arhiv MMc RTVS

Sintetične droge so med najbolj razširjenimi na trgu prepovedanih snovi. Pojavljajo se vedno nove snovi, njihovi učinki so pogosto neznani in zato so izjemno nevarne, lahko tudi usodne. Zadnje raziskave kažejo, da po njih posegajo tako mladi kot starejši uporabniki. Sintetične droge so namreč cenovno dostopnejše, nekatere so dosegljive tudi v spletnih trgovinah. Pri nas je na seznamu prepovedanih drog nekaj čez sto psihoaktivnih snovi, v Evropi okrog 600.

V zadnjih letih so na območju Policijske uprave Koper zasegli tisoč litrov prepovedane snovi za proizvodnjo drog, v večji kriminalistični operaciji je bilo zaseženih 1500 tablet ekstazija, nazadnje pa 1500 kilogramov sintetičnega kanabinoida v koprskem pristanišču. Kriminalisti dnevno zasegajo predvsem manjše količine prepovedanih sintetičnih drog, pravi Anita Leskovec: "Največ takšnih zasegov je ob rednem delu, pa tudi na mejnih prehodih in ob varovanju javnih prireditev."

Sintetične droge nastajajo tako rekoč dnevno, so poceni in pogosto jih uporabniki kupujejo v spletnih trgovinah. Sestavine so večinoma neznane in s tem tudi učinki, testi pa jih ne zaznajo, je povedala Maja Cubr iz piranskega sprejemnega centra za odvisnike Projekta Človek: "Občasno prihajajo mladi, ampak ne ugotovimo takoj, da samo zaradi sintetičnih drog, ampak se to pokaže posledično, se pravi pri nekem kontinuiranem delu z njimi, mi samo vidimo, da se z njimi nekaj dogaja. Po navadi so ti mladi napoteni iz centra za socialno delo, oziroma drugih podobnih institucij, ampak po navadi so te pomoči že prepozne."

Med novimi sintetičnimi drogami uporabniki posegajo predvsem po stimulativnih drogah. Posledice so psihotične motnje, depresivnost, možganske kapi in podobno. Zaradi nepoznavanja obstaja tudi nevarnost predoziranja, pravi Milan Krek iz koprske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje: "Pride do odpovedi ledvic, srca, pljuč in tako naprej, do globoke kome in tudi smrti ne nazadnje. Naš velik problem pri sintetičnih drogah je ta, da ko dobiš človeka v ambulanto, ne veš katera droga je zadaj. Opažamo, da trideset odstotkov substanc, ki jih zasežemo na trgu, ne vsebuje tiste substance, pod katerim imenom se prodaja."

Nato je pomembna predvsem ozaveščenost o sintetičnih drogah in preventivne dejavnosti, ki jih izvajajo različne ustanove, šole in nevladne organizacije.

Prispevek Tjaše Lotrič: