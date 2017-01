12. januar 2017 ob 16:54 Novice Nov poziv k čimprejšnjemu zaprtju obalne ceste

Poleg županov Kopra in Izole se je za trajno zaustavitev prometa ob morju zavzel tudi poznavalec okoljske politike.

Z leve: direktor Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola Iztok Škerlič, pomočnica vodje projekta Facilty Point Olga Abram, koordinator Okoljskega stebra Jadransko jonske strategije Mitja Bricelj, župan Kopra Boris Popovič in župan Izole Igor Kolenc. Foto: Občina Izola

Z zaprtjem obalne ceste med Izolo in Koprom bi Slovenija vzpostavila zeleni koridor ob obali, poleg večje kakovosti življenja prebivalstva pa bi povečala tudi svoj ugled resne evropske obalne države, je opozoril Mitja Bricelj z ministrstva za okolje. Župana Izole in Kopra pa sta napovedala, da bodo odgovore, ki jih pred dokončno odločitvijo o možnosti zaprtja ceste pričakujejo na Darsu, posredovali v prihodnjem tednu.

Na DARS-u so že lani prejeli vlogo koprske in izolske občine za izdajo soglasja k ureditvi obvoza skozi predor Markovec zaradi načrtovanega zaprtja obalne ceste. Tudi vlada je že decembra sprejela novelo uredbe o avtocestah in cestnini, ki razširja možnost preusmeritve prometa, pod pogoji, da DARS kot upravljavec pozitivno odgovori na vlogo predlagatelja obvoza, ki upravlja z necestninsko cesto. Ta rešitev bi prišla v poštev za predor Markovec, saj se občini Izola in Koper že vse od odprtja zavzemata za izločitev tega predora iz vinjetnega sistema.

Konec lanskega leta je DARS od obeh občin zahteval dodatno argumentacijo, vključno z elaboratom za začasno zaprtje obalne ceste. Župan Izole Igor Kolenc: "Mi bomo na vsa ta vprašanja dali odgovore. Elaborat je že narejen in ga bomo verjetno prihodnji teden poslali. Mislim pa, da je ta njihova začasnost vezana na nepoznavanje problematike. Danes smo povedali, kaj je strateški pomen, tudi za državo Slovenijo, tega dela morja." Izolski župan je tako poudaril, da se zavzemajo za trajno, in ne začasno zaprtje.

Koprski župan Boris Popovič pa je ocenil, da DARS potrebuje dodatno argumentacijo, skupaj z elaboratom o začasnem zaprtju, predvsem zato, da si zaščiti hrbet pred morebitnimi pobudami z drugih koncev države, ki bi se naslanjale na ta ukrep. O tem, kdaj pričakuje zaprtje ceste, je dejal: "Mislim, da v kratkem. Ne bom rekel datuma. V zelo kratkem, jaz sem v to prepričan."

Strateške razloge za trajno zaprtje obalne ceste in argumente za kakovost življenja prebivalcev obale je pojasnil tudi koordinator okoljskega stebra Evropske strategije za Jadransko jonsko regijo, dr. Mitja Bricelj, in dodal, da je to v skladu s protokolom Integralnega upravljanja z obalo, ki ga je naša država tudi kot prva v Evropski uniji potrdila.

Radijski prispevek je pripravil Lado Bandelj: