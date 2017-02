21. februar 2017 ob 17:46 Novice O usodi Cimosa se pogovarjajo na vseh ravneh

Kljub temu, da so Italijani odstopili od posla, v slovenski in hrvaški vladi še upajo, da bo meddržavni dogovor preprečil stečaj.

Danes popoldne so se z upravo Cimosa sestali predstavniki delavcev in sindikata. Od odgovornih pričakujejo več informacij o tem, kaj se dogaja s podjetjem, zato se bodo jutri sestali s predstavniki DUTB. Iz Bruslja pa je prišla novica, da sta se na zasedanju evropskih finančnih ministrov srečala slovenska finančna ministrica in njen hrvaški kolega. Ta je zagotovil, da na hrvaški strani ni nobenih zadržkov, ki bi ovirali podpis dogovora o prodaji Cimosa.

Dan po tem, ko je odjeknila novica o umiku italijanskih kupcev iz postopka prodaje Cimosa, iz več virov prihajajo signali o tem, da vendar obstaja možnost o dogovoru. Takem, ki za Cimos in njegove zaposlene ne bi pomenil stečaja.

Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman je dejala: "Na to potrditev hrvaške vlade smo čakali že nekaj časa in upamo, da bo to omogočilo, da do dogovora glede prodaje Cimosa vendarle pride."

In kaj je povedal hrvaški finančni minister Zdravko Marić, ali pričakuje, da bodo Italijani kupili Cimos? "To bomo še videli. Prizadevamo si doseči za vse sprejemljivo rešitev, naš ključni interes pa je ohranitev delovnih mest in proizvodnje na Hrvaškem."

Prodajo vodita DUTB in SDH, ki se intenzivno pogovarjata s hrvaško stranjo in so prav tako optimistični.

Zmeda, ki je nastala zaradi Cimosa, skrbi delavce, ki so se popoldne sestali z upravo. Predsednik sveta delavcev Trajko Isovski: "Od predstavnika DUTB smo zahtevali sestanek, da nam pojasnijo, kje smo. Dogovorili smo se, da bomo imeli jutri še en sestanek predstavnikov zaposlenih z upravo in tudi s predstavniki DUTB. Jutri bomo izvedeli več, kaj se dogaja." Zaposleni so zaskrbljeni, a še vedno upajo, da Cimosa ne čaka najhujši scenarij. Kot je dejal Isovski, od politike pričakujejo hitre odločitve.

Na dogajanje so se odzvali v stranki SD, ki zahteva vrh koalicije, v Združeni levici pa napovedujejo izredno sejo parlamentarnega odbora.

